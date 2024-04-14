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Эти фрукты не дадут вам похудеть, хотя многие считают их "диетическими"

Воскресенье 14 апреля 2024 12:51
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Эти фрукты не дадут вам похудеть, хотя многие считают их "диетическими" Поможет ли ананас похудеть (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Основатель популярных диет и доктор Майкл Мосли назвал фрукты, которые могут мешать человеку похудеть. Многие считают их "диетическими", но на самом деле это не так. Все дело в сахаре, который содержится в таких фруктах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какие фрукты не дадут похудеть

Как оказалось, во время диеты людям следует избегать некоторых фруктов. Речь идет о плодах с высоким содержанием сахара, а именно:

  • манго
  • дыня
  • ананас.

"В одном манго среднего размера содержится 45 граммов сахара. Если сравнивать с другими фруктами, одна чашка винограда содержит 23 грамма, чашка малины - 5 граммов, а целое авокадо содержит 1,33 граммов сахара", - пояснил эксперт.

Это касается и дыни с ананасом. Эти фрукты диетолог советует заменить фруктами или ягодами, в которых содержится меньше сахара. И хотя ананас уже долгое время называют продуктом для похудения, это совсем не так.

Перекусы с фруктами, содержащими много сахара, Мосли советует заменить более полезной альтернативой. Попробуйте несоленые орехи или овощи.

Какие фрукты нельзя есть перед сном (фото: Freepik)

Названы фрукты, которые вредят фигуре (иллюстрация: freepik.com)

Чего следует избегать, если хотите похудеть

Кроме этого, Мосли советует внимательнее присматриваться к продуктам, которые вы приобретаете. По его словам, фигуре точно навредит все, что продается в обработанном виде и с яркими этикетками.

Все дело в том, что состояние и настроение человека напрямую влияет на то, что он ест. И если вы будете перенасыщать себя жирами, сахаром и солью, вес точно не снизится.

"Если это будет активно рекламироваться, будет в яркой упаковке и с большим содержанием жира, сахара и соли, это, скорее всего, повлияет на наше здоровье и настроение - и это не к лучшему", - пояснил доктор.

Напомним, на днях мы называли специи для улучшения памяти и работы мозга.

Кроме того, недавно стало известно, что добавить в кофе, чтобы похудеть.

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