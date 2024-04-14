Ці фрукти не дадуть вам схуднути, хоча багато хто вважає їх "дієтичними"

Засновник популярних дієт та доктор Майкл Мослі назвав фрукти, які можуть заважати людині схуднути. Багато хто вважає їх "дієтичними", але насправді це не так. Уся річ у цукрі, який міститься у таких фруктах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Які фрукти не дадуть схуднути

Як виявилося, під час дієти людям слід уникати деяких фруктів. Йдеться про плоди з високим вмістом цукру, а саме:

манго

диня

ананас.

" В одному манго середнього розміру міститься 45 грамів цукру. Якщо порівнювати з іншими фруктами, одна чашка винограду містить 23 грами, чашка малини - 5 грамів, а ціле авокадо містить 1,33 грама цукру", - пояснив експерт.

Це стосується і дині з ананасом. Ці фрукти дієтолог радить замінити фруктами або ягодами, у яких міститься менше цукру. І хоча ананас вже довгий час називають продуктом для схуднення, це зовсім не так.

Перекуси з фруктами, які містять багато цукру, Мослі радить замінити більш корисною альтернативою. Спробуйте несолоні горіхи або овочі.

Названо фрукти, які шкодять фігурі (ілюстрація: freepik.com)

Чого варто уникати, якщо хочете схуднути

Окрім цього, Мослі радить уважніше придивлятися до продуктів, які ви купуєте. За його словами, фігурі точно нашкодить усе, що продається в обробленому вигляді та з яскравими етикетками.

Уся річ у тому, що на стан та настрій людини напряму впливає те, що вона їсть. І якщо ви будете перенасичувати себе жирами, цукром та сіллю, вага точно не зменшиться.