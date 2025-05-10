Эти джинсы - тренд весны 2025: Даша Квиткова показала самые модные модели

Джинсы остаются главным элементом базового гардероба, а некоторые модели стали настоящими фаворитами весны 2025 года. В моде - практичность, актуальные детали и природные оттенки.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие джинсы выбирает известная блогерша Даша Квиткова и с чем она их сочетает.
Для первого образа блогерша выбрала широкие штаны из синего денима. Штанины она подвернула, сделав таким образом лук более расслабленным и трендовым.
Квиткова показала модные джинсы(фото: instagram.com/kvittkova)
Отметим, что джинсы с подворотами или манжетами - настоящий модный хит весны 2025. Они выглядят легко, непринужденно, но очень продуманно. Их можно сочетать с разной обувью, создавая как повседневные, так и элегантные образы.
Даша Квиткова задает тренды (фото: instagram.com/kvittkova)
Под джинсы она надела светло-коричневую майку, а сверху накинула замшевую куртку. Завершить стильный образ блогерша решила серой кепкой и зелеными кедами известного бренда.
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Светло-голубой деним - это беспроигрышная классика, которая остается на пике популярности и весной 2025 года. В этом сезоне она возвращается в более расслабленных силуэтах.
Для второго лука Даша Квиткова выбрала серые джинсы с потертостями и интересным акцентом - прорезями на бедрах. Она показала, что с широкими брюками из денима можно создать не только повседневный образ, но и более элегантный.
Даша Квиткова показала актуальные джинсы (фото: instagram.com/kvittkova)
К джинсам она подобрала коричневую блузу из полупрозрачного материала в стиле бохо: с длинными объемными рукавами, собранными на манжетах. Блузка также имеет воротник-стойку и застегивается на пуговицы спереди.
Квиткова задает тренды (фото: instagram.com/kvittkova)
Образ дополняет широкий кожаный ремень коричневого цвета с массивной металлической пряжкой, подчеркивающей талию. Завершить стильный лук блогерша решила замшевыми сапогами-"козаками", которые сейчас также на пике популярности.
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Серый деним стал одним из неожиданных, но очень стильных трендов весны 2025 года. Он выглядит свежо, элегантно и легко сочетается как с базовыми вещами, так и с яркими акцентами.
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