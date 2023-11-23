Эти два комнатных растения повышают влажность и защитят вашу кожу зимой

Тысячи украинцев зимой страдают от сухости кожи, когда зимой включаются системы отопления, но этим последствиям можно противостоять, принеся в дом растения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express.

Что нужно знать о сухости кожи зимой

Кожа требует такого же ухода, как и другие части тела, например, внутренние органы. Она может стать сухой в любом возрасте, но зима особенно сурова для кожи из-за более низкого уровня влажности в воздухе.

Поскольку температура с каждым днем ​​падает все больше, системы отопления, как правило, работают дольше, извергая горячий воздух с опасно низким содержанием влаги и истощающий кожу.

Ваша кожа становится болезненной, раздраженной и шелушащейся из-за теплого воздуха в квартире и недостатка влаги.

Какие растения нужно завести

Эксперты рекомендуют завести два комнатных растения.

Доказано, что комнатные растения, такие как арековая пальма или паукообразные растения (хлорофитум), действуют как естественные увлажнители воздуха.

Растения повышают влажность воздуха, испаряя воду из почвы в воздух, что может противодействовать осушающему эффекту центрального отопления.

Арековая пальма помогает увлажнять воздух (фото: pixabay.com)

В качестве дополнительных мер предосторожности рекомендуется также пить воду, поскольку она увлажняет кожу изнутри.

"Не допускайте обезвоживания, пейте много воды в течение дня, особенно когда зимой пьете обезвоживающие согревающие напитки", - советуют эксперты.