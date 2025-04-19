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Эти два продукта снижают давление эффективнее, чем отказ от соли

Какие продукты снижают давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ограничение соли давно считается ключевым способом снизить артериальное давление. Но новые исследования показывают, что некоторые продукты могут быть еще более эффективными и их легко ввести в рацион.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Какие продукты снижают давление

Людям с высоким кровяным давлением часто советуют уменьшить потребление соли до 5 г в день.

Доктор Анита Лейтон из Университета Ватерлоо в Канаде разработали математическую модель, которая обнаружила, что увеличение соотношения потребления калия и натрия в пище может быть более эффективным для снижения артериального давления, чем просто уменьшение потребления натрия.

Потребление большого количества соли может привести к задержке воды в организме, что оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Это также может повредить кровеносные сосуды в почках.

Исследование показало, что добавление в рацион больше продуктов, богатых калием, таких как бананы или брокколи, может оказать большее положительное влияние на ваше артериальное давление, чем просто сокращение соли.

Калий и натрий являются электролитами - веществами, которые помогают телу посылать электрические сигналы для сокращения мышц, влияют на количество воды в теле и выполняют другие важные функции.

Нелеченное высокое кровяное давление может увеличить риск серьезных проблем со здоровьем, включая болезни сердца, инсульт и повреждение почек.

Что может резко повышать давление

Резкое повышение артериального давления (гипертонический криз) может быть вызвано несколькими факторами. Самые распространенные из них:

  • стресс или сильное эмоциональное возбуждение - стресс активирует симпатическую нервную систему, что способствует сужению сосудов и повышению давления
  • алкоголь, кофеин или наркотики - стимуляторы могут значительно повысить артериальное давление
  • физическая перегрузка - интенсивная физическая нагрузка может провоцировать подъем давления, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
  • нарушения в работе почек - почки играют важную роль в регуляции давления, и их патология может способствовать его скачкам
  • гормональные сбои - например, при феохромоцитоме (опухоль надпочечников) или проблемах со щитовидной железой
  • боль - сильный болевой синдром также может вызвать резкое повышение давления

 

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