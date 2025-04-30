Эти детективные сериалы поражают сюжетами: с нотками драмы, интриги и юмора

"Маленький городок, большая история"

Трогательная и драматическая комедия, действие которой разворачивается в деревне на границе Ирландии. Здесь с неба падают голуби и происходят очень странные вещи. Смогут ли герои раскрыть тайны городка и узнать правду?



"Шерлок и дочь"

Амелия, чью маму недавно убили, уверена, что имеет связь со знаменитым детективом. Вместе с ним она отправляется в опасную миссию и вместе с тем пытается разыскать преступника, который отобрал у нее близкого человека. Тем временем сам Шерлок в очередной раз противостоит заклятому врагу Мориарти.



"Платформа 7"

Британский психологический триллер рассказывает о Луизе, которая пережила страшную трагедию на необитаемой платформе. Чем больше девушка убегает от правды, тем больше страшные воспоминания прорываются наружу. Героине придется преодолеть свои страхи, чтобы раскрыть тайны, которые могут быть связаны с ее прошлым.



"Людвиг"

Когда его брат-близнец исчезает, отшельник Джон занимает его место в детективном отделе по убийствам. Новоиспеченный старший инспектор быстро вливается в дела, ведь обожает решать головоломки. Но сможет ли он узнать, куда же делся его брат и какие тайны скрывал?



"Локерби: В поисках правды"

Напряженный драматический сериал был вдохновлен реальными событиями. История разворачивается вокруг теракта 1988 года, когда взрыв самолета унес жизни 270 человек. Отец одной из жертв, Джим, от имени семей погибших начинает борьбу за правду. Он бросает вызов системе и жертвует всем, чтобы восстановить справедливость.