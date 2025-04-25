7 мини-сериалов об убийствах, которые держат в напряжении до последней минуты: почувствуйте себя детективом

Если вам хочется окунуться в атмосферу тайн и непредсказуемых сюжетов, детективные мини-сериалы станут для вас настоящей находкой. Здесь нет лишних сезонов или затянутых линий, ведь каждая история продумана до мелочей и держит внимание до последней минуты.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас современные детективы, психологические драмы и триллеры, которые способны удивить и будут держать в напряжении до самого конца.

"Час ноль"

Современная экранизация классического детектива Агаты Кристи. Группа людей собирается в загородном поместье, где происходит убийство. Каждый из присутствующих имеет свои тайны, и расследование постепенно раскрывает их мотивы.

"Свет в коридоре"

Спустя 18 лет после исчезновения девушки ее мать Шэрон все еще ищет ответы. Когда журналистка начинает собственное расследование, старые раны открываются снова, и правда оказывается гораздо сложнее, чем казалось. Почувствуйте себя детективом и попробуйте угадать, каким будет финал!

"Пойманные"

Аргентинский детектив о журналистке Эму Гарай, которая расследует исчезновение талантливой 16-летней виолончелистки. Дело осложняет то, что главная героиня сталкивается с опасностью, которая угрожает не только ей, но и другим девушкам в городе.

"Американский ужас"

Документальный мини-сериал, основанный на реальных событиях. В 2015 году женщину похитили из собственного дома, но после ее возвращения полиция обвинила ее и ее партнера в инсценировке преступления. Сериал исследует, как система может обернуться против жертв.

"Длинная яркая река"

Полицейская Микки Фицпатрик патрулирует район Филадельфии, охваченный опиоидным кризисом. Когда начинается серия убийств, она понимает, что ее пропавшая сестра может быть следующей жертвой. Сериал сочетает криминальную драму с личной историей.

"Твоя первая последняя ложь"

Майя, бывшая военная, теряет мужа, но впоследствии видит его на видеозаписи со скрытой камеры. Это открытие заставляет ее погрузиться в опасный заговор, который тянется годами. Сериал держит в напряжении до самого конца.

"Дублинские убийства"

Детективы Роб Рейли и Кэсси Мэддокс расследуют убийства в Дублине, которые связаны с их собственным прошлым. Сериал сочетает криминальную драму с психологическим триллером, исследуя, как прошлое влияет на настоящее.