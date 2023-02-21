Эти детали в весеннем гардеробе сделают ваш стиль интересным и привлекательным (фото)

Сделайте декольте глубже

Дизайнер советует делать декольте либо глубоким, либо широким, чтобы было видно ключицы. Однако не стоит выбирать оба варианта, соблюдайте баланс.

К тому же она советует носить бюстгальтер на тон темнее, чем ваша кожа. Если он будет виден где-то из-под одежды, то не будет бросаться в глаза, а будет восприниматься как естественная тень.

Фото: dailymail.co.uk

Добавьте резинку

Звучит не очень стильно, однако пояс с резинкой или другие единицы одежды будут четко подчеркивать достоинства вашей фигуры и делать ее изящнее.

Однако важно также носить вещи, которые будут вам удобны и не будут давить. Запомните: какой хорошей не была бы вещь, она не будет вам подходить, если в ней вы чувствуете себя некомфортно.

В общем вся одежда, подчеркивающая линии тела, добавляет пикантную изюминку к вашему образу.

Фото: dailymail.co.uk

Купите базовые джинсы

С возрастом тело меняется, и это нормально. Это нужно учитывать при выборе новой одежды. Джинсы являются базой любого гардероба, потому их нужно правильно выбрать.

Обратите внимание на простые ровные джинсы, которые раньше могли вам совсем не нравиться. Смотрите, как они "садятся" по вашей фигуре и комфортно ли вам в них двигаться.

Интересными деталями на классической паре денима могут быть открытые лодыжки, застежки, замки, нестандартная отделка и т.д.

Фото: dailymail.co.uk

Широкие рукава

Такая деталь в одежде придает нотку элегантности и утонченности. Но здесь важно не переиграть с формами. Чтобы верхняя часть тела была более стройной зрительно, пусть рукава будут широкими только внизу.

Если же хотите эффект визуальной стройности для нижней части тела, сделайте объемными плечи.

Фото: dailymail.co.uk

Одежда с карманами

Поза с руками в карманах часто выглядит очень уверенно. Кроме того, такая одежда достаточно практична.

Расположение карманов имеет немаловажное значение. Выбирайте карманы под углом вверх, чтобы талия выглядела более узкой. Следите за карманами на бедрах, поскольку они могут испортить линию, если будут вывернуты наружу.

Фото: dailymail.co.uk