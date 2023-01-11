Вампирский взгляд и яркие губы: главные тренды макияжа 2023 (фото)

Новый год - новые тренды во всем, и макияж не стал исключением! Бьюти-эксперты утвердили несколько тенденций, которые будут точно держать планку в 2023 году. Следуя этим новоиспеченным трендам, вы точно будете на высоте.

Что появилось в мире косметики в 2023 году - смотрите ниже в материале Styler.

Вампирский взгляд

Это не новый для мира моды тренд, поскольку он удерживает лидерские позиции еще с прошлой осени. В этом году его актуальность усилила интерес к сериалу "Венздей".

Выбирайте темные и готические оттенки: сливовый, бордовый и румяный нуар для губ, а для глаз - дымчатый цвет. Особенно гармонично будет, если ваша кожа бледного цвета.

Фото: instagram.com/allanface

Темные глаза

В продолжение темы вампирского образа в моду снова возвращается темный макияж глаз. Растушеные стрелки, мягкие и темные тени - это идеальный образ для глаз в 2023 году. Визажисты также советуют обратить внимание на классический и беспроигрышный смоки айс.

Фото: instagram.com/allanface

Внимание на щечки

Это также довольно популярный тренд, который до сих пор в спросе. Если темный макияж вам не нравится, и вы тяготеете к чему-то более натуральному, обратите внимание на яркие румяна. Наносите их либо в качестве контура, либо в С-образной форме - от висков до высокой точки скулы или на яблоки щеки и переносицы.

Фото: instagram.com/allanface

Губы играют главную роль

В предыдущие годы популярны были чудесные и персиковые оттенки губ, однако в 2023 году все изменилось. Во главе стоят яркие оттенки, которые будут видны издалека.

Выбирайте любой подходящий цвет и смело сочетайте с остальными макияжами, гармонизируя его с густотой ресниц.

Фото: instagram.com/allanface