ua en ru
Чт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти четыре знака Зодиака сорвут с неба все звезды. Таро-гороскоп на пятницу сулит им редкий подарок

Четверг 26 сентября 2024 21:02
UA EN RU
Эти четыре знака Зодиака сорвут с неба все звезды. Таро-гороскоп на пятницу сулит им редкий подарок Каким знакам Зодиака повезет в пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в пятницу, 27 сентября, представителям четырех знаков Зодиака очень повезет. Таро-гороскоп сулит им прекрасные новости и очень редкий подарок от Вселенной.

Каким знакам Зодиака улыбнется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Скорпион

Приветствуйте радость, которая ворвется в вашу жизнь. Не нужно игнорировать тот редкий шанс, который для вас приготовила Вселенная. В пятницу вы сумеете с легкостью добиться желаемого и наконец-то оставить в прошлом сомнения и неуверенность.

Водолей

Не позволяйте страхам вас контролировать. Вам стоит рискнуть, карты Таро сулят вам огромное везение. Срывайте с неба все звезды и не оглядывайтесь назад. Позвольте чудесам и настоящему счастью наполнить ваше сердце теплом. Этот день вам точно запомнится.

Лев

Карты Таро сулят вам неожиданные события. Ваша жизнь может кардинально измениться, в пятницу вам едва ли придется скучать. И все перемены, которые приготовила для вас Вселенная, станут настоящим подарком. Помните о том, что вы достойны лучшего, а потому без стеснения сияйте ярче всех.

Телец

В пятницу вы будете на высоте. Все начинания, которые вы запланируете на этот день, с легкостью воплотятся в жизнь. Дайте волю творчеству и своим желаниям. Карты Таро обещают вам по-настоящему удачный и продуктивный день, что точно станет для вас приятным сюрпризом.

К слову, ранее уже появился Таро-гороскоп до конца недели.

Помимо этого, недавно мы рассказывали, что четыре знака Зодиака начнут новый этап своей жизни уже в октябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Гороскоп Таро Астрология
NEWS
"Кинжалы" в воздухе. Что за взрывы были в Киеве и почему РФ снова привлекла МиГи для ударов
"Кинжалы" в воздухе. Что за взрывы были в Киеве и почему РФ снова привлекла МиГи для ударов