Таро-гороскоп на неделю: Скорпионы в шаге от ошибки, а Весы забудут о печали

Новая неделя, с 23 по 29 сентября, может кардинально изменить жизнь представителей некоторых знаков Зодиака. Кто-то наконец-то попрощается с прошлым, а кто-то встретит новых друзей.

Овен

На этой неделе вам нужно немного выпустить пар, найти новые занятия или чаще проводить время с друзьями. Умерьте свой пыл, общаясь с близкими. Вы рискуете обострить ситуацию и спровоцировать скандалы. Карты Таро советуют вам держать себя в руках.

Телец

Ближайшие дни вас не разочаруют. Вы сможете насладиться радостными событиями и не думать о плохом. Если вы одиноки - готовьтесь к интересным знакомствам. Если же рядом с вами уже есть любимый человек - удивите его спонтанным свиданием или подарком.

Близнецы

Непостоянство может навредить вашим отношениям, особенно если вы слишком часто меняете свое мнение. Это касается как личной жизни, так и карьеры. Карты Таро советуют вам сдерживать свои порывы и не позволять перепадам настроения все испортить.

Рак

На этой неделе вам не стоит отсиживаться в тени. Пришло время решать проблемы и открыто говорить о том, что вас не устраивает. Если же вы не можете разобраться с непростыми ситуациями - обратитесь за помощью к тем, кто точно вам не откажет.

Лев

Иногда вы слишком увлекаетесь людьми, особенно в начале отношений, и это приносит проблемы. Постарайтесь сбавить обороты, не торопите события. На этой неделе вам стоит быть терпеливыми и не требовать от окружающих слишком много.

Дева

Делитесь своими планами и предложениями, это поможет вам на работе. Карты Таро сулят вам успехи в карьере, важно лишь вовремя включиться в процессы и не лениться. Помните, что все в ваших руках, боритесь за место под солнцем.

Весы

Ваша жизнь на этой неделе может резко измениться, неожиданности ворвутся в ваши отношения и могут затронуть не только эту сферу. Не пугайтесь, событий и приключений будет немало. Однако все они не принесут вам проблем, просто пора стряхнуть с себя пыль.

Скорпион

Карты Таро советуют вам задуматься о том, достаточно ли вы честны с собой и окружающими. Вероятно, пришло время снять розовые очки. Не позволяйте себе ошибиться из-за ложной самоуверенности.

Стрелец

Вас ждут неожиданные события. Скорее всего, судьба подбросит вам перемены в отношениях с любимым человеком. Не все они будут радостными, однако не стоит посыпать голову пеплом. Отпустите прошлое и двигайтесь вперед.

Козерог

Не стоит зацикливаться только на себе и своих мыслях. На этой неделе подумайте о близких и друзьях, кому-то нужна ваша поддержка. Будьте чуткими и внимательными, не скупитесь на добрые поступки и теплые слова.

Водолей

На этой неделе карты Таро советуют вам решить старые проблемы и отпустить прошлое. Не стоит тянуть за собой груз негатива. Новая жизнь не будет такой счастливой, как вы хотите, если в ней останется то, что приносит вам огорчение.

Рыбы

Эта неделя принесет вам отличные идеи, новые знакомства и неожиданные встречи. Будьте готовы к неожиданным событиям, которые могут многое изменить. Однако будьте внимательны к деталям, что-то может пойти не по плану.