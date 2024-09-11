Эти четыре блюда на завтрак разрушают ваши зубы

Все знают, что первый прием пищи с утра очень важен. Но некоторые классические продукты для завтрака действительно ухудшают состояние ваших зубов, особенно если вы чистите зубы перед едой.
Что именно не нужно есть с утра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление стоматолога Андрея Божича издание Daily Express.
По словам врача, сразу после чистки ваша эмаль становится более уязвимой, и то, что вы едите или пьете, может либо защитить, либо повредить ваши зубы.
"Дая время вашей эмали восстановиться после утренней чистки зубов и выбирая правильные продукты, вы можете сохранить здоровье полости рта, наслаждаясь питательным завтраком", - сказал он.
Первый нежелательный продукт - это апельсиновый сок. Хотя этот напиток обычно богат микроэлементами, такими как витамин С, которые, как известно, улучшают общее здоровье десен, эксперт предполагает, что слишком раннее употребление может привести к повреждению эмали.
Если это произойдет, нижний слой дентина может быть обнажен, придавая вашим зубам нежелательный желтоватый оттенок.
Употребление апельсинового сока в настоящее время повышает риск повреждения. Лучше подождать не менее 30 минут или пить воду.
Белый хлеб и сладкие быстрые завтраки (хлопья) также следует исключить утром.
Обычно эти продукты содержат большое количество сахара, который "прилипает к вашим зубам", питая вредные бактерии.
"Крохмал может задерживаться и приводить к образованию зубного налета, если его съесть сразу после чистки зубов. Цельнозерновой хлеб является лучшим выбором", - подчеркнул врач.
И последнее, но не менее важное, доктор Божич обратил внимание на несколько видов фруктов. Подобно апельсиновому соку, цитрусовые, такие как лимоны, лаймы и грейпфруты также имеют высокую кислотность и могут ослабить эмаль.
Вместо этого он рекомендует отдать предпочтение бананам и яблокам.
"Яйца, обычный йогурт, цельнозерновые тосты и фрукты с низким содержанием кислоты, такие как бананы, снабжают питательными веществами без риска эрозии эмали", - резюмировал эксперт.
Напомним, что стоматолог назвал три момента, когда ни в коем случае нельзя чистить зубы.
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