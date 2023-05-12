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В этих безалкогольных напитках нашли канцерогены: новое исследование

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Пятница 12 мая 2023 12:30
В этих безалкогольных напитках нашли канцерогены: новое исследование Фото: В безалкогольных напитках обнаружены токсические металлы (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Новое исследование обнаружило повышенный уровень некоторых металлов, известных как канцерогены, в популярных напитках, таких как фруктовые соки и растительное молоко.

Об этом сказано в научной работе Journal of Food Composition and Analysis.

Что сказано в исследовании

Исследование предупреждает, что некоторые популярные напитки содержат повышенный уровень токсичных металлов.

Изучив 60 напитков, исследовательская группа обнаружила, что в пяти из них содержание металлов превышает принятые стандарты питьевой воды.

Проверку прошли те напитки, которые обычно продаются в продуктовых магазинах - фруктовые соки, растительное молоко, газированные напитки и холодные чаи. Они были изучены на содержание в них 25 тяжелых металлов.

В некоторых напитках были обнаружены 7 опасных металлов, включая никель, марганец, бор, кадмий, стронций, мышьяк и селен.

Результаты показали, что смешанные фруктовые соки и растительное молоко, такое как овсяное и миндальное, содержали повышенные концентрации металлов чаще, чем другие напитки.

Например, в двух соках-микс уровень мышьяка превышал стандартные 10 микрограммов на литр. Кроме того, клюквенный сок, смешанный морковный и фруктовый сок, овсяное молоко имели уровни кадмия, превышающий норму в сотни раз.

Хотя свинец был обнаружен более чем в 93% из 60 образцов, большинство из них содержали очень низкие уровни, ниже одной части на миллиард.

Самый высокий уровень - 6,3 микрограмма на килограмм, был обнаружен в спортивном напитке с лаймом, что ниже стандартов EPA и ВОЗ для питьевой воды.

Несмотря на эти поражающие результаты, хорошая новость заключается в том, что эти безалкогольные напитки часто потребляются в меньших количествах, чем вода, а это означает, что риск для здоровья взрослых, по мнению исследовательской группы, скорее всего, низок.

Напомним, что врач назвала напиток, предотвращающий рак.

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