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Эти четыре признака говорят о том, что собака вас безумно любит

Фото: Собака - это хороший друг человека (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Собаки - это животные, которые любимы многими людьми. Но любит ли ваш домашний питомец вас?

Вот несколько знаков, которые говорят о том, что ваша собака вас действительно любит, пишет Sante Plus.

Собаки - отличные компаньоны

Собаки — это существа, которые реагируют на человеческие запахи и голоса. Японский исследователь Такефуми Кикусуи в ходе исследования обнаружил, что слезы собак связаны с положительными эмоциями. Следовательно, собаки будут испытывать чувства и любовь к своим хозяевам.

Как собаки доказывают свою любовь?

Куда бы вы не пошли, ваша собака следует за вами

Не то чтобы животному не нужно уединение, но ему нравится ваша компания, и он следует за вами по дому. От кухни до гостиной и туалета он никогда не покидает вас и постоянно нуждается в вашем присутствии.

Собака - это ваш преданный друг (фото: pixabay.com)

Ваша собака ищет вас

Он счастлив, непринужден... Он пытается поймать ваш взгляд, чтобы послать вам послание, полное любви.

"Я счастлив с тобой, и ты делаешь меня счастливым", — как бы говорит он.

Постарайтесь укрепить эту связь и дайте понять, что любовь взаимна. Когда вас нет дома, или вы в отъезде - ваш питомец безумно тоскует. Это главное подтверждение привязанности.

Собака спит с вами в постели

Питомец доверяет вам, чувствует себя в безопасности и видит в вас своего лидера, поэтому ему нравится лежать рядом с вами, чтобы расслабиться.

Это доверие, которое он проявляет к вам, показывает его глубокую привязанность и любовь к вам.

Собака лает и виляет хвостом, когда видит вас

Когда вы возвращаетесь домой - собака лает и виляет хвостом. Все это от счастья снова видеть вас. Разве это не подтверждение любви?

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