Эти анализы нужно сдавать каждый год, чтобы быть здоровым (список)

Минимальный ежегодный перечень необходимых анализов

"Возьмите правило регулярно проходить профилактические обследования, ведь украинцы - не только сильная нация, но и здоровая. Перечисленные анализы - не "волшебная таблетка" или панацея от всех болезней, а базовая информация для врача о работе вашего организма", - отмечает медик.

Жировецкий советует регулярно следить за такими показателями, чтобы понимать, что организм работает нормально.

Какие показатели следует проверять:

Общий анализ крови

Общий анализ мочи

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Аспартатоминотрансфераза (АСТ)

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)

Билирубин общий

Билирубин прямой

Креатинин

Мочевая кислота

Железо

Глюкоза

С результатами анализов следует обращаться к семейному врачу или сразу к узкопрофильному специалисту.

Также Жиравецкий отметил, что в Украине многие анализы можно сдать без направления врача. Но такая функция часто не доступна за границей. Медик поделился историей своей пациентки, случившейся с ней в США.

"Женщина обратилась к 3 разным врачам в штате Нью-Йорк. Один сказал, что анализы не нужны, другой - что он уверен, что причина не в этом, третий просто проигнорировал. В результате пациентке пришлось искать разные пути и на это ушло полтора месяца", - добавляет врач.

Подписчики Жиравецкого - украинцы, которые сейчас находятся за границей, также отметили, что подобная практика действует и в Германии. Там врачи не считают нужным назначать анализы.