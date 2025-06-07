Эти актеры - украинцы, но все думали, что они из России: топ-10 имен

Они - украинцы по паспорту и происхождению, но годами появлялись в российских сериалах, шоу и кино. До полномасштабного вторжения многие из этих актеров активно работали на российском рынке, поэтому зрители часто ошибочно считали их "российскими звездами". На самом же деле все они - из Украины.

РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-10 имен, о которых вы могли не догадываться.

Екатерина Варченко

Екатерина откровенно рассказала, что долго сталкивалась с волной хейта - ее часто путали с русской, и эта путаница изрядно раздражала.

На самом же деле она - из украинских Прилук, и очень гордится своими корнями.

Екатерина Варченко (фото: instagram.com/varchuha)

Актриса вспомнила, что в свое время работала в совместных проектах, где рядом с ней снимались и российские актеры - они приезжали на съемки в Украину.

Но сама Екатерина за пределы страны "за рублем" не ездила.

"У меня всегда было достаточно работы дома", - подчеркнула она.

Анна Кузина

Анна Кузина - украинская актриса, которую многие помнят по роли Яны Семакиной в популярном российском сериале "Универ".

Когда-то она действительно долго работала в Москве, но впоследствии вернулась домой - в Киев, где и продолжила актерскую карьеру.

После начала полномасштабной войны Анна не сдерживалась в высказываниях: вторжение России она назвала военным преступлением, а Путина - "конченым психопатом" и "террористом".

Анна Кузина (фото: instagram.com/anna_kuzina_official)

Сергей Стрельников

Сергей Стрельников - один из тех украинских актеров, о которых часто ошибочно думали, что он "русский", хотя на самом деле это далеко не так.

Как сам признается, никогда не жил в России, не планировал там оставаться и всегда возвращался в родной Киев.

"Я никогда не был российским актером, не жил там. Всегда возвращался в Киев. Я никогда не планировал связывать себя с Россией. Я сделал выбор", - четко подчеркивает Стрельников.

Сергей Стрельников (скриншот)

В 2016 году он еще снялся в российском проекте "Муххабат", где исполнил роль советского офицера. Но это стало для него своеобразным финалом: "Хотелось громко хлопнуть дверью там. Понял, что больше ноги моей там не будет".

И хотя в РФ ему доставались исключительно главные роли, актер подчеркивает - для него всегда было принципиально, чтобы его воспринимали именно как украинского актера.

"Я против России, я не снимаюсь там. Россия - враг. Для меня все просто. За работу, как художника, мне, наверное, не стыдно. Но мне хочется просто выбросить этот пласт своей работы как наказание самого себя. Это мой вклад. Забыть об этом. Проехали", - говорит он.

Валерия Ходос

Жена Стрельникова, актриса Валерия Ходос, которую зрители знают по сериалам "Подари мне счастье" и "Не зарекайся", в свое время также снималась в российских проектах. Сама признается: тогда карьера казалась важнее принципов.

Однако после начала полномасштабной войны Валерия пересмотрела свои взгляды. С тех пор - никакого сотрудничества с РФ.

"Да, когда-то это была инфантильность. Но сейчас я твердо знаю, с кем и за что я", - призналась звезда.

Валерия Ходос (фото: instagram.com/v.khodos)

Ольга Атанасова

Ольга Атанасова запомнилась зрителям благодаря роли в сериале "Кадеты", где она играла девушку суворовца Ильи Синицына - персонажа, воплощенного актером Борисом Корчевниковым, который сейчас активно поддерживает политику Путина.

Несмотря на успех в российском проекте, Атанасова сознательно отказалась от дальнейшей карьеры в Москве.

По ее словам, после съемок ей не раз предлагали остаться работать в России, но она каждый раз выбирала другое.

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

"Предлагали. Было очень много проектов параллельно, но я всегда в то время выбирала театр и свою страну. Я не хотела там оставаться. Не было таких желаний. Сниматься - да. То есть я приехала (в Россию), снялась и уехала", - вспоминает актриса.

Ее выбор был четким и понятным: не искать судьбы в РФ, а строить жизнь и карьеру дома - в Украине.

Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал - уроженка Киева, которую долгое время связывали с Россией из-за участия в ряде российских проектов. Среди них - "Сваты", "Отражение любви", "Три цвета любви" и "Добрая душа".

Но после 24 февраля актриса решительно порвала с прошлым: никаких съемок в РФ. Хотя россияне до сих пор присылают ей приглашения, Кошмал четко дала понять - в страну-агрессора она не поедет.

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Екатерина Кузнецова

Ее узнают по сериалам "Кухня", "Знахарь" и "Вампиры средней полосы". Кузнецова жила в Москве, даже имела там квартиру. Но с началом войны все изменилось - она выбрала Украину.

Работу в России прекратила, а свою недвижимость продавать не спешит - не хочет платить налоги стране, бомбящей ее Родину.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Влад Никитюк

Киевлянин Влад Никитюк снимался в таких известных российских проектах, как "Мажор" и "Се ля ви". Однако с началом большой войны все стало на свои места.

24 февраля актер начал писать бывшим коллегам из РФ, чтобы узнать, кто они на самом деле. Большинство - молчали.

"Я никогда с ними не дружил и знал почему. Сейчас - тем более. Хотел бы некоторым лица набить", - не сдерживает эмоций Никитюк.

Влад Никитюк (фото: instagram.com/niki_vlad)

Мила Сивацкая

Киевлянка, которая стартовала в российском шоу-бизе и стала звездой сериала "Гранд", сегодня полностью пересмотрела свою позицию.

Говорит: "Когда-то верила в русскую сказку". Теперь же Мила - решительная антипутинская актриса, которая не имеет ничего общего с российским кинематографом.

Мила Сивацкая (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Любава Грешнова

Родилась в Харькове, но долгое время снималась в России. Играла главные роли в сериалах "С чистого листа" и "Возвращение". Поэтому ее часто принимали за "свою" в РФ.

Однако даже тогда, по ее словам, особой привязанности к стране-агрессору не чувствовала.

Теперь - окончательная точка: она осуждает войну и Россию, и не планирует возвращаться к их экрану.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)