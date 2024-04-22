Как понять, что мужчина действительно вас любит. Эти признаки раскроют всю правду

Иногда бывает так, что женщина состоит в отношениях с мужчиной, но не может понять, действительно ли ее любят. И если партнер еще не решился на признание, его настоящие чувства могут выдавать неочевидные признаки.

Главные признаки того, что мужчина вас любит

По мнению экспертов, если ваш избранник делает хотя бы половину из нижеперечисленных вещей, то сомнений в том, что он вас ценит и любит, точно нет.

Он всегда хочет с вами общаться. Любящий человек не будет избегать разговоров и искать отговорки. И если он всегда готов вас выслушать - вы точно ему не безразличны.

Он ставит вас на первое место. Речь идет о встречах и свиданиях, которые мужчина не будет переносить ради чего-нибудь менее важного. Независимо от того, насколько занят мужчина, он всегда найдет время для той, кого любит.

Как понять, что в отношениях все серьезно (иллюстрация: freepik.com)

Вы видите его доброту не только на словах. Речь идет не только о подарках, куда более важных поступках. Например, мужчина может помочь вам с переездом или встретить на вокзале - добрые дела выдают то, что он хочет заботиться о вас.

Он не забывает о комплиментах. Человек, который хочет показать, что любит и ценит, не постесняется похвалить и поднять вам самооценку. Искренность легко отличить от лести, прислушивайтесь к его комплиментам.

Он хочет вас обнимать. В отношениях важна не только сексуальная близость. И если мужчина любит, он захочет почаще обнимать вас, просто прижимать к себе или гладить по руке, когда вы сидите рядом.

Как мужчина ведет себя, когда влюбился (иллюстрация: freepik.com)

Вы знаете, что вас слышат. Избранник может делать вид, что слушает все ваши рассказы. Но если он любит, то постарается лучше вас понять и реагировать, а не просто кивать головой.

Он уважает ваши решения, пусть и не всегда с ними согласен. Любящий мужчина не будет нарушать ваши границы и требовать, чтобы вы поступали так, как хочет он. И если вы что-то решили, он это примет, пусть и признает, что сам поступил бы иначе.

Он знакомит вас с родственниками и друзьями. Если мужчина не хочет, чтобы вы проводили время с его семьей или не зовете вас с собой на корпоратив - это тревожный сигнал. А если он не стесняется вас и готов разделить с вами свой досуг с друзьями, он вас любит.

Как понять, любит ли парень (иллюстрация: freepik.com)

Он готов идти на компромисс и не манипулирует вами. Здесь все просто. Когда мужчина любит, он не захочет управлять вами, как марионеткой. И он прислушивается к вашим желаниям.

Ваши победы - его гордость, ведь он с вами не соревнуется. Человек, который действительно ценит женщину, будет праздновать вместе с ней все ее успехи, а не принижать ее старания. И его радость за вас - искренняя.

Он запоминает мелочи, о которых вы говорили. Это действительно важно. И если мужчина вспомнил, что вы когда-то сказали вскользь, и использовал эту информацию для того, чтобы сделать вас счастливее - это любовь.

Он планирует совместное с вами будущее. Этот признак может показаться очевидным, но многие его игнорируют. Если мужчина случайно вспоминает концерт, который будет через год, и уже планирует, что вы пойдете с ним - разве это не знак?