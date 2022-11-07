Эти 8 признаков покажут, что в доме живут грязнули

Неприятный запах

Запах в помещении – это первое, на что обращают внимание все гости. Неприятный запах может быть вызван мусорным ведром, грязной обувью, засорами в раковине и т. д.

Дело в том, что многие неприятные запахи впоследствии становятся незаметными для жителей, а вот гости будут их замечать сразу. Важно постоянно выполнять профилактику неприятных ароматов. Устанавливайте освежители воздуха или время от времени зажигайте ароматические свечи.

Увядшие комнатные цветы

Если в доме увядшие цветы на подоконнике, это говорит о халатности хозяев.

Когда у вас нет времени за ними качественно ухаживать, лучше совсем их не заводить. Также можно выбирать цветы, требующие минимум ухода.

Постельное белье разных комплектов

Если гости остались с ночевкой, им не стоит предлагать белье из разных комплектов. Иначе это оставит неприятное впечатление о вашем гостеприимстве.

Посуда со сколами

Даже если убрать приметы и предрассудки, использовать посуду со сколами точно не стоит. Здесь речь идет не только об эстетическом внешнем виде, в сколах могут накапливаться патогенные микроорганизмы.

Застиранные полотенца

Полотенца должны быть целыми, свежими и чистыми. Большинство людей брезгливы, поэтому в гостях не будут трогать полотенца, которые давно пора выбросить.

Во многих случаях качественная стирка не решит проблему. Если полотенца сильно износились, выбросьте их.

Шерсть животных

Позаботьтесь о том, чтобы шерсть животных была вовремя убрана с разных поверхностей.

Обои с пятнами или дырами

Большие пятна или дыры на обоях говорят о вас только в отрицательном ключе. Очищайте поверхности стен вовремя и не затягивайте с ремонтом.

Паутина

Паутина в углах комнаты возникает лишь у тех владельцев, которые совсем не смотрят за чистотой.