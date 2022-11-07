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Эти 8 признаков покажут, что в доме живут грязнули

Фото: Как правильно убирать в доме (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Сколько ни убирай в доме, если не учесть важные детали, все равно от дома будет оставаться впечатление, что в нем живут грязнули.

Какие 8 признаков говорят, что вы плохо убираете – в материале Styler ниже.

  • Неприятный запах

Запах в помещении – это первое, на что обращают внимание все гости. Неприятный запах может быть вызван мусорным ведром, грязной обувью, засорами в раковине и т. д.

Дело в том, что многие неприятные запахи впоследствии становятся незаметными для жителей, а вот гости будут их замечать сразу. Важно постоянно выполнять профилактику неприятных ароматов. Устанавливайте освежители воздуха или время от времени зажигайте ароматические свечи.

  • Увядшие комнатные цветы

Если в доме увядшие цветы на подоконнике, это говорит о халатности хозяев.

Когда у вас нет времени за ними качественно ухаживать, лучше совсем их не заводить. Также можно выбирать цветы, требующие минимум ухода.

  • Постельное белье разных комплектов

Если гости остались с ночевкой, им не стоит предлагать белье из разных комплектов. Иначе это оставит неприятное впечатление о вашем гостеприимстве.

  • Посуда со сколами

Даже если убрать приметы и предрассудки, использовать посуду со сколами точно не стоит. Здесь речь идет не только об эстетическом внешнем виде, в сколах могут накапливаться патогенные микроорганизмы.

  • Застиранные полотенца

Полотенца должны быть целыми, свежими и чистыми. Большинство людей брезгливы, поэтому в гостях не будут трогать полотенца, которые давно пора выбросить.

Во многих случаях качественная стирка не решит проблему. Если полотенца сильно износились, выбросьте их.

  • Шерсть животных

Позаботьтесь о том, чтобы шерсть животных была вовремя убрана с разных поверхностей.

  • Обои с пятнами или дырами

Большие пятна или дыры на обоях говорят о вас только в отрицательном ключе. Очищайте поверхности стен вовремя и не затягивайте с ремонтом.

  • Паутина

Паутина в углах комнаты возникает лишь у тех владельцев, которые совсем не смотрят за чистотой.

Раньше мы писали, как спасти пересоленное блюдо.

Также читайте, в какие дни нельзя убирать дома.

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