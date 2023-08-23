Главные качества мужчины, без которых нормальные отношения невозможны: их всего два

Умный, сильный, внимательный, хорошо зарабатывает, добрый - этот список каждая женщина может продолжать до бесконечности. И кажется, что все эти качества должны быть у мужчины, с которым можно построить нормальные и серьезные отношения.

Но психологи считают, что большое значение имеют всего два мужских качества. Какие именно - читайте в материале ниже.

Два главных качества настоящего мужчины

В детстве и юности мальчики склонны потакать своим желаниям и вести себя эгоистично. Порой они такими остаются и во взрослом возрасте и зачастую это становится причиной того, что они не могут создать семью или же ее удержать.

Поиск удовольствий, желание побаловать себя любимого, требование от других соответствовать его потребностям, эгоизм, поиск удовольствия в любых проявлениях - это черты мужчины, который так и не вырос из "детских" штанов.

Мальчик становится мужчиной лишь тогда, когда осваивает всего два важных навыка - защищать и заботиться. И на самом деле, взрослому мужчине больше ничего не нужно. У женщин функция делать других людей счастливыми заложена природой, мужчина эту функцию приобретает со зрелостью.

Спокойствие. Функция защищать - это не от нападения бандитов, собак и злых людей в подворотнях. Хотя и это тоже подразумевается. Но на самом деле, это, когда мужчина дает ощущение безопасности, спокойствия и защищенности. Он защищает свою женщину, детей, родителей и общество - чтобы они не испытывали беспокойство.

То есть, по сути, мужчина берет на себя ответственность за очень многие сферы жизни. Родители знают, что могут на сына положиться в любой сложной ситуации, женщина уверена, что ее мужчина с ней, он решит многие глобальные вопросы и избавит ее от ежедневного беспокойства. В том числе, и от своего раздражения, злости и страха.

Самый четкий признак, что мужчина справляется с функцией защитника - ее близкие спокойны, они чувствуют себя в безопасности.

Делать других счастливыми. Это очень важная функция - заботиться о том, то есть, делать все, чтобы все близкие были счастливы. И порой это невозможно, если мужчина на самом деле не понимает или не знает, что сделает их счастливыми.

Ребенку не столько нужны сладости и игрушки, сколько папа рядом, его внимание и забота. Образование, объяснение того, как устроен мир, совместные путешествия и игры - папа должен делиться своими взглядами и ценностями.

Родителям нужны не полные сумки продуктов или новый ремонт, ведь их чаще всего сделают счастливыми простые вещи - когда сын приедет и проведет с ними время, вместе пообедает, расскажет о своих делах, поделиться событиями.

Делать счастливой женщину - это понимать ее потребности: эмоциональные, интеллектуальные, духовные. И заботиться о том, чтобы все ее потребности удовлетворялись, а она сама была спокойна. Кроме заботы, ей нужно понимание, утешение и принятие.