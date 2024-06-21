Эти 6 организационных дел займут не больше 30 минут

Настроиться на разборку гардероба или уборку на кухне крайне сложно - ведь организация комфортного пространства в доме состоит, кажется, из тысячи дел. Кроме того, не стоит упускать из виду технику - компьютерам и телефонам тоже нужен технический осмотр. Однако некоторые из этих дел можно сделать всего за 30 минут.

О том, что из организации пространства можно сделать быстро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple .

Перебрать ящики с бельем или носками

Разобрать белье и носки - уже часть процесса по переборке одежды, которая может занять даже менее 30 минут.

Достаньте все и выбросьте то нижнее белье, у которого порвалась резинка или оно больше не подходит по размеру - как и носки с дырками на пятке, или у которых нет пары уже достаточно давно. Остальные положите обратно в ящик, разложив по типу.

Почистить фото в телефоне

Многие выполняют эту задачу, ожидая в очереди, или оставшись без интернета, но это стоит целых 30 минут внимания. Ведь многие ненужные файлы, занимающие память телефона, приводят к замедлению работы устройства.

Начать советуют с просмотра своих скриншотов и удаления всех, что были сделаны случайно и тех, которые уже не важны. Затем пересмотрите серии фотографий.

Найдите те моменты, когда вы сделали более 5 фотографий одного и того же объекта и оставьте любимое изображение. Или можно перенести все или часть фото в облачное хранилище.

Перебрать соусы в дверце холодильника

Не обязательно чистить весь холодильник сразу, можно начать с меньшего. Любимое место многих - дверца холодильника: именно там обычно прячутся горчицы, джемы, сиропы и полуиспользованные соусы.

Выньте все из дверцы и хорошо протрите ящики тряпкой из микрофибры с водой и средством для посуды. Затем положите продукты обратно, проверяя срок годности каждого и выбрасывая испорченное.

Если что-то открыто, открутите крышку и убедитесь, что нет плесени или странного запаха. К тому же если есть не испорченные продукты, но те, которые вы не использовали и знаете, что никогда не будете, отложите их в сторону и отдайте тому, кто будет ими пользоваться.

Убрать кухонные стойки и открытые полочки

Они обычно быстро заполняются удивительной кучей из домашних заданий ребенка, свежих фруктов, приглашений и растительного масла. Но стоит только убрать эту зону, как вся кухня будет чище.

Советуют начать со сбора всех предметов, которым не место на кухне, включая бумаги, которые нужно подшить, или "неожиданно" оказавшиеся в этой комнате рюкзаки. Сложите все в кучу, а затем отнесите в подходящие места.

Затем следует спрятать неиспользуемую мелкую бытовую технику и вымыть посуду - чашки и миски, оставшиеся на кухонной поверхности.

Разложить вещи на рабочем столе

Это еще одно место, которое быстро загромождается - однако убирать его быстро. Рекомендуют начать с наиболее объемного - бумаг и записей, рассортировав его на две стопки, для утилизации и хранения. Важные документы можно оцифровать.

После этого следует посмотреть канцелярию, отложив для выбрасывания все, чем вы не пользовались в последнее время, включая стаканчик с засохшими ручками и степлером, который не работал годами.

Единственные вещи, которые советуют хранить на столе - это те, которыми вы пользуетесь ежедневно, например, телефон, клавиатура, монитор, лампа и другие необходимые для работы вещи - но даже они должны быть убраны в ящик-органайзер.

Просмотреть лекарства в аптечке

Эта небольшая площадь имеет большое значение, ведь она заполнена разными вещами: витаминами, лекарствами, бинтами, пластырями, мазями и даже некоторыми инструментами, например, кусачками и пинцетами.

Прежде всего, следует проверить даты на упаковке препаратов. Выбросьте те, у которых истек срок годности, составив список того, что необходимо приобрести.

Остальные лекарства легче всего разложить по назначению - это облегчит их нахождение в случае необходимости.