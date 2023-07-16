Вот почему женщины в возрасте любят младших мужчин. Неочевидный ответ
Отношения между старшей женщиной и младшим мужчиной в современном мире встречаются все чаще, и уже не так удивляют, как лет двадцать назад. Объяснение этому может показаться очевидным: женщинам хочется "погорячее", но все не так просто.
Имеют ли потенциал такие взаимоотношения, и какие преимущества они дают женщинам - в материале Styler дальше.
Потребность держать себя в тонусе
Рядом с молодым мужчиной женщине надо выглядеть молодой и быть в хорошей форме всегда.
Бывает, что женщины часто забывают ухаживать за собой и начинают то ли лениться, то ли не имеют достаточной мотивации. А вот младший партнер будет побуждать и в зал сходить и омолаживающую маску сделать.
Также совершенно очевидно, что женщину связь с молодым мужчиной омолаживает лучше уколов красоты, спорта и подтяжек вместе взятых. Выброс половых гормонов стимулирует образование веществ, препятствующих появлению морщин. Роман с молодым парнем - что-то вроде комплексного антиэйдж-ухода, приятного и полезного.
Секс также очень важен
Как ни крути, но от физиологии никуда не денешься. Если пик активности мужчин в 30 лет заканчивается, то у женщин в этом возрасте только разгорается аппетит.
Мужчины "за сорок" вместо секса охотнее посмотрят телевизор или пойдут на рыбалку. А вот 25-летний парень уже точно предпочтет постельные утехи.
Это одна из веских причин, толкающая зрелых женщин в объятия молодых мужчин. Но не главная.
С младшим мужчиной время словно останавливается
Когда рядом с женщиной мужчина младше на 10-15 лет, возникает ощущение, что вы не имеете права стареть, сдаваться или давать слабину.
В таких отношениях женщина будто получает вторую молодость, у нее много планов на будущее, она стремится развиваться и превосходить себя.
Есть ли у таких отношений перспектива?
Статистика упорно говорит, чем больше разница в возрасте, тем больше шансов, что отношения закончатся разрывом.
Конечно, каждая пара индивидуальна, и прочность отношений зависит не от случая или судьбы, а от того, хотите ли вы в них вкладывать силы, время и внутренние ресурсы.
Ранее мы писали также о трех вещах, которые сведут с ума любого мужчину.
Кроме того узнайте о женских чертах, которые больше всего бесят и отпугивают мужчин.