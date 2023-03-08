Эти 5 способов безоговорочно помогут вам побороть бессонницу

Ешьте фисташки

Если вас мучает бессонница, попробуйте за два часа до сна съесть горсть фисташек. Дело в том, что эти орехи обладают высоким содержанием мелатонина. Это гормон сна, который часто принимают как природное снотворное.

Высокое содержание витамина B6 в фисташках может помочь вашему организму превратить триптофан - аминокислоту, улучшающую сон - в мелатонин.

Смажьте подушку ромашковым раствором

Если, несмотря на усталость, вы все равно не можете заснуть, просто брызните на вашу подушку немного раствора ромашки. Аромат этого цветка прекрасно успокаивает мозг и дарит расслабление.

Заварите пять пакетиков ромашкового чая в стакане горячей воды на 10 минут, затем дайте остыть. Перед сном обрызгайте подушку и простыню ромашкой. Оставшийся раствор можно хранить в холодильнике до пяти дней.

Выпейте пищевой соды

Если среди ночи вас может разбудить мочевой пузырь, а после этого вам никак не уснуть, пищевая сода может решить эту проблему.

Исследование, опубликованное в Международном журнале урогинекологии, показало, что женщины, которые размешивали половину чайной ложки пищевой соды в стакане воды и выпивали ее дважды в день, реже ходили в уборную ночью.

Пищевая сода балансирует pH вашей мочи, а менее кислая моча не будет раздражать стенки мочевого пузыря и не вызывать спазмы. Однако перед тем проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Сделайте массаж стоп

В Североамериканском обществе менопаузы провели исследование, показавшее, что женщины, страдающие бессонницей в период менопаузы, делали себе массаж ног перед сном и благодаря этому спали дольше.

Массаж ног ослабляет боль во всем теле и напряженность, вызванную гормональными сдвигами, что позволяет вам спать дольше и глубже.

Добавьте в чай ваниль

Добавьте четверть чайной ложки ванильного экстракта в чай перед сном. Экстракт содержит ванилин - соединение, которое может успокоить сверхактивную дыхательную систему и уменьшить состояние, часто связанное с раздражающим храпом.