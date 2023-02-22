Вот какие последствия для организма влечет за собой привычка долго спать

О вреде недосыпания знают все, но оказалось, что слишком длительный сон может тоже иметь негативные последствия для организма и ухудшить здоровье.

Об этом рассказал психотерапевт Спартак Суббота на своей странице в Instagram .

Какие последствия для организма от недосыпания

"Мы все знаем, что бессонница вредит, и мы фактически сразу ощущаем на себе последствия недостаточного сна. Имеющиеся данные лабораторных исследований также подтверждают, что у тех, кто спит меньше необходимого им времени, чаще начинаются проблемы со здоровьем, чем у тех, кто высыпается", - объясняет эксперт.

Недосыпание чревато следующими последствиями:

большая склонность к ожирению;

растет риск стать курильщиком;

недосып также связывают с высоким артериальным давлением. Что в свою очередь вызывает проблемы с сердцем;

больший риск заболеть диабетом.

Чем опасен слишком продолжительный сон

"Ученые обнаружили, что те, кто спит 9 и более часов в сутки, сталкиваются с похожими проблемами. Как пример - риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний так же повышен и у тех, кто спал менее 5 часов в день, и у тех, кто спал дольше 9 часов", - добавляет Спартак.

Результаты 17 исследований о сне показывают, что риск ранней смерти увеличивается у тех, кто отклоняется от нормального времени сна в любую сторону.

"Риск умереть у тех, кто спит недостаточно, на 12% выше, чем у тех, кто спал 7-8 часов. Вместе с тем, у тех, кто спал слишком долго, риск смерти выше на 30%", - добавляет эксперт.

Спартак отмечает, что несмотря на результаты ученых, нельзя утверждать, что долгий сон вреден, поскольку такие результаты исследований могут быть обусловлены тем, что больные люди спят больше. И логично, что больные люди чаще умирают.