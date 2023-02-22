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Вот какие последствия для организма влечет за собой привычка долго спать

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Среда 22 февраля 2023 22:07
Вот какие последствия для организма влечет за собой привычка долго спать Чем опасен слишком продолжительный сон (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

О вреде недосыпания знают все, но оказалось, что слишком длительный сон может тоже иметь негативные последствия для организма и ухудшить здоровье.

Об этом рассказал психотерапевт Спартак Суббота на своей странице в Instagram.

Какие последствия для организма от недосыпания

"Мы все знаем, что бессонница вредит, и мы фактически сразу ощущаем на себе последствия недостаточного сна. Имеющиеся данные лабораторных исследований также подтверждают, что у тех, кто спит меньше необходимого им времени, чаще начинаются проблемы со здоровьем, чем у тех, кто высыпается", - объясняет эксперт.

Недосыпание чревато следующими последствиями:

  • большая склонность к ожирению;
  • растет риск стать курильщиком;
  • недосып также связывают с высоким артериальным давлением. Что в свою очередь вызывает проблемы с сердцем;
  • больший риск заболеть диабетом.

Чем опасен слишком продолжительный сон

"Ученые обнаружили, что те, кто спит 9 и более часов в сутки, сталкиваются с похожими проблемами. Как пример - риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний так же повышен и у тех, кто спал менее 5 часов в день, и у тех, кто спал дольше 9 часов", - добавляет Спартак.

Результаты 17 исследований о сне показывают, что риск ранней смерти увеличивается у тех, кто отклоняется от нормального времени сна в любую сторону.

"Риск умереть у тех, кто спит недостаточно, на 12% выше, чем у тех, кто спал 7-8 часов. Вместе с тем, у тех, кто спал слишком долго, риск смерти выше на 30%", - добавляет эксперт.

Спартак отмечает, что несмотря на результаты ученых, нельзя утверждать, что долгий сон вреден, поскольку такие результаты исследований могут быть обусловлены тем, что больные люди спят больше. И логично, что больные люди чаще умирают.

Недавно мы писали о том, какая продолжительность сна лучше для сердца.

Читайте также о том, как нерегулярный сон влияет на сердечно-сосудистую систему.

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