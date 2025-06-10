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Эти 5 слов звучат дико, но они вполне реальны: а вы знаете, что такое "клітория" и "вагітус"?

Пять странных украинских слов, которые вы точно не слышали (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Не все загадочные слова - выдумки. Некоторые из них давно существуют в науке, быту или культуре, просто мы о них не догадывались. Странные на слух, но вполне реальные по смыслу. И даже полезны для ежедневного употребления.

Какие 5 слов вы точно не знали, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram.

Знали ли вы, что клітория - это не совсем то, что вы подумали? А вагітус - вовсе не фантастическое заклинание? Украинский язык и научная терминология скрывают немало интересного - вот пять слов, которые стоит знать каждому украинцу.

Клітория - это тропическое растение из семейства бобовых, известное прежде всего как сырье для голубого чая, который меняет цвет в зависимости от кислотности.

Вагітус - медицинский термин, означающий первый крик младенца после рождения.

Страпонтен - складное сиденье, которое крепится к стене или конструкции в местах общественного пользования, например, в театрах или маршрутках.

Єпитрахиль - церковный элемент одежды священника в виде длинной ленты, ниспадающей на грудь.

Балясина - вертикальный резной столбик в балюстраде, сочетающий декоративность и функциональность.

Знать эти слова - не только интересно, но и полезно для эрудиции и речевого развития.

 

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