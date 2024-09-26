Эти 5 продуктов украинцы должны есть каждый день, чтобы быть здоровыми всю жизнь

Если вы стремитесь к здоровому организму и долголетию - вы должны заботиться о своем питании. Клиника Мэйо разработала план питания, чтобы помочь людям похудеть и поддерживать здоровый вес на протяжении всей жизни. Украинцев это тоже касается.

Какие продукты обязательно нужно включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт клиники.

Как питаться, чтобы быть здоровыми в течение жизни

Клиника Мэйо использует пищевую пирамиду, похожую на пирамиду, использованную в диетических рекомендациях USDA несколько лет назад. Однако их пирамида устроена иначе, чем та, к которой мы все привыкли.

По словам клиники, "основа пирамиды здорового веса клиники Мэйо сосредоточена на большом количестве здоровой пищи, содержащей меньшее количество калорий в большом объеме пищи, особенно фруктов и овощей".

Вот продукты, представленные в пирамиде здорового веса клиники, которые можно попробовать включить в свои блюда.

Фрукты и овощи

В нижней части пирамиды есть три основных компонента, на которых следует сосредоточиться в течение дня: фрукты, овощи и ежедневная физическая активность.

По данным клиники Мэйо, большая часть вашего рациона должна состоять из таких продуктов, как фрукты и овощи, что имеет смысл, учитывая, что эти продукты богаты полезными питательными веществами для вашего организма, такими как витамины и минералы. Употребление разнообразных фруктов и овощей означает, что ваше тело имеет больше шансов получить разнообразные витамины и минералы в течение дня. Простой способ обеспечить разнообразие – попробовать есть продукты всех цветов радуги.

Включайте в рацион всевозможные овощи (Скриншот)

Углеводы

Дальше в пирамиде ваши углеводы. В отличие от бывшей пищевой пирамиды Министерства сельского хозяйства США, где углеводы занимали наибольший процент в вашем рационе, клиника Мэйо рекомендует сделать фрукты и овощи большей частью вашего рациона.

Однако углеводы все еще важны для вашего организма, особенно цельнозерновые продукты, полные клетчатки, помогающей пищеварению и ощущению сытости в течение дня. Кроме того, продукты, богатые клетчаткой, помогают похудеть!

Белки

После углеводов вы потребляете белок и молочные продукты. Некоторые из лучших нежирных источников белка включают бобовые и рыбу (или даже эти лучшие формы нежирного белка, которые можно есть), а также нежирные молочные продукты. Да, небольшое количество молочного жира действительно полезно для вашей диеты! Это может помочь вам дольше чувствовать себя более ситным и обеспечивает ваше тело дополнительным зарядом кальция, витамина D и, да, даже немного белка.

Полезные жиры

Клиника Мэйо рекомендует добавлять в пищу полезные для сердца ненасыщенные жиры, такие как оливковое масло, авокадо, орехи и даже натуральное ореховое масло.

Не забывайте о полезных жирах (Скриншот)

Сладости

Сладости по-прежнему являются частью пищевой пирамиды, но только на ее вершине. Иногда есть сладости вполне допустимо в чей-то рацион. Главное – контролировать порции своих сладостей и поддерживать их в определенном диапазоне калорий.

В целом клиника Мэйо утверждает, что придерживаться этой пищевой пирамиды достаточно просто: "Ешьте большую часть пищи из групп в основе пирамиды и меньше с вершины - и больше двигайтесь".