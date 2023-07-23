ua ru
Вс, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ортопед назвал 5 упражнений, которые могут повредить суставы

Новина українською →
Воскресенье 23 июля 2023 07:50
Ортопед назвал 5 упражнений, которые могут повредить суставы Какие упражнения могут травмировать суставы (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Александр Галузинский

Занятия спортом тренируют наше сердце, поддерживают здоровый вес и способствуют долголетию. Однако некоторые упражнения могут отправить вас на прием к врачу.

Какие именно, Styler рассказал хирург-ортопед Александр Галузинский.

Топ-5 опасных упражнений для здоровья суставов

По словам специалиста, практически все физические упражнения не представляют угрозы, если их делать правильно. Впрочем, занятия со штангой и армреслинг все же опасны.

  • На первом месте в топе - "мертвая тяга"

Дело в том, что в этом упражнении со штангой вовлечены многие суставы, подвергающиеся нагрузке.

  • На втором - "становая тяга"

Если при выполнении этого упражнения не держать спину правильно, можно травмировать позвоночник.

  • На третьем месте - армреслинг и связанные с ним упражнения

Чаще после соревнований спортсмены обращаются с проблемой порванных связок, но иногда случаются и переломы плечевой кости.

  • Четвертое место - жим штанги из-за головы

Ортопед не советует выполнять это упражнение, поскольку в процессе выполнения суставы довольно неестественно выворачиваются и легко травмируются.

  • Пятое место - тяга штанги к подбородку

Здесь существует большая вероятность травмы плечевого сустава.

"Вообще, на занятиях в спортзале чаще всего травмируются коленные и плечевые суставы. Поэтому упражнения, в которых они вовлечены, нужно выполнять очень осторожно", - отметил ортопед.

Какие травмы самые частые

Хирург-ортопед отметил, что чаще всего к нему обращаются с растяжением связок, поскольку этот тип травмирования присущ любым видам физической активности.

"По более серьезным травмам существуют данные статистики. Нижние конечности спортсмены повреждают чаще всего - на этот тип травм приходится около 42% случаев. Далее следуют травмы верхних конечностей - 30,3%. Третье место занимают травмы головы и шеи - 16,4%", - добавил эксперт.

Читайте также полное интервью с ортопедом Александром Галузинским.

Читайте РБК-Украина в Google News
ортопед спортзал