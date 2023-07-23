Ортопед назвав 5 вправ, які можуть пошкодити суглоби
Заняття спортом тренують наше серце, підтримують здорову вагу і сприяють довголіттю. Проте деякі вправи можуть відправити вас на прийом до лікаря.
Які саме, Styler розповів хірург-ортопед Олександр Галузинський.
Топ-5 небезпечних вправ для здоров'я суглобів
За словами фахівця, практично всі фізичні вправи не становлять загрози, якщо їх робити правильно. Втім, заняття зі штангою та армреслінг, все ж таки небезпечні.
- На першому місці в топі - "мертва тяга"
Річ у тім, що у цій вправі зі штангою залучено багато суглобів, які піддаються навантаженню.
- На другому - "станова тяга"
Якщо при виконанні цієї вправи не тримати спину правильно, можна травмувати хребет.
- На третьому місці - армреслінг та пов'язані з ним вправи
Найчастіше після змагань спортсмени звертаються з проблемою порваних зв'язок, але іноді трапляються й переломи плечової кістки.
- Четверте місце - жим штанги з-за голови
Ортопед не радить виконувати цю вправу, оскільки в процесі виконання суглоби досить неприродно вивертаються й легко травмуються.
- П'яте місце - тяга штанги до підборіддя
Тут існує велика ймовірність травми плечового суглоба.
"Взагалі, під час занять у спортзалі найчастіше травмуються колінні та плечові суглоби. Тому вправи, в яких вони залучені, потрібно виконувати дуже обережно",- зазначив ортопед.
Які травми найчастіші
Хірург-ортопед зазначив, що найчастіше до нього звертаються з розтягненням зв'язок, оскільки цей тип травмування притаманний будь-яким видам фізичної активності.
"Щодо більш серйозних травм існують дані статистики. Нижні кінцівки спортсмени ушкоджують найчастіше - на цей тип травм припадає близько 42% випадків. Далі йдуть травми верхніх кінцівок - 30,3%. Третє місце займають травми голови та шиї - 16,4%", - додав експерт.
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