До тренировки или после? Эксперт объяснил, когда нужно есть

Существует много мифов о том, как правильно питаться людям, котоые активно занимаются в спортзале. С одной стороны как обед перед тренировкой придаст сил, с другой - полный желудок может мешать качественно выполнять упражнения.

О том, когда нужно есть - перед тренировкой или после, рассказал тренер Юрий Попко на своей странице в Instagram .

Есть нужно до тренировки или после

"Конечно, все индивидуально и есть много нюансов. Однако можно определить основные рекомендации для людей, которые хотят похудеть, или накачаться. Перед тренировкой нельзя наедаться. И на это есть две причины. Вам будет сложно тренироваться с полным желудком - независимо будете ли вы таскать железо, или делать упражнения с собственным весом", - говорит эксперт.

Второй причиной Попко называет то, что во время тренировки важно, чтобы кровь приплывала в мышцы, которые мы тренируем. А если мы поедим перед занятием спорта, то кровь будет поступать в желудок, чтобы помочь процессу пищеварения.

Также после сытного приема пищи может клонить в сон, а во время тренировки важно быть бодрым.

"Поэтому нужно есть за 1,5-2 часа до тренировки - и неважно вы худеете или хотите поправиться. Желательно есть сложные углеводы (макароны, крупы). Хотя есть нюансы. Это индивидуально, а не призыв ко всем", - подчеркивает тренер.

Какие ошибки допускаются люди при тренировке

"Бывает так, что человек не поужинал, или съел ранний ужин, а на следующее утро пришел на тренировку - позанимался 20 минут и ему потемнело в глазах. Или приходят вечером на тренировку люди голодные, которые пол дня не ели, а после физической нагрузки в их в глазах темнеет, возникает слабость, они могут даже упасть в обморок", - говорит Попко.

Тренер советует употреблять достаточное количество углеводов, поскольку они важны при физических нагрузках.

"Если подытожить, то независимо от того, худеете ли вы или хотите нарастить мышцы, следуйте этим 3 правилам. Соблюдайте дневную норму калорий, сбалансировано питайтесь, не тренируйтесь на полный желудок или когда очень голодны", - советует эксперт.