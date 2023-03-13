Эти 5 полезных продуктов на самом деле "сажают" сердце: список от кардиолога

Хлеб

Многие были удивлены, узнав, что хлеб и хлебобулочные изделия являются одними из самых больших источников натрия в нашем рационе. Высокое потребление натрия может повысить давление, что является основным фактором риска сердечных заболеваний и инсульта.

Обычная баранка может содержать 500 миллиграммов натрия, что составляет примерно треть того, что Американская кардиологическая ассоциация рекомендует в день для большинства взрослых.

Рафинированная мука в хлебе также может повлечь за собой резкое повышение уровня сахара в крови. И помните: то, что он коричневый, не делает его лучше.

Что касается содержания клетчатки, Клодас советует искать видимые зерна и семена в каждом кусочке, а еще в хлебе должно быть хотя бы 3 грамма клетчатки на 100 калорий.

Маргарин

Слишком большое количество масла не полезно для сердца, но такие альтернативы, как маргарин, не всегда лучше.

Многие продукты на рынке производятся из пальмового масла, которое содержит большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина.

Лучшим выбором является маргарин, изготовленный на оливковом или льняном масле. Оливковое масло содержит незначительное количество насыщенных жиров и не содержит трансжиров.

Обезжиренное молоко

Молоко и молочные продукты, содержащие молочный жир, являются основными источниками насыщенных жирных кислот. И хотя обезжиренное молоко может быть лучшим вариантом, кардиологи призывают людей попробовать альтернативу.

Молоко из миндаля, кешью и орехов макадамия содержит больше полезных для сердца ненасыщенных жиров, а также соевое, конопляное и льняное молоко.

Если вы пьете молоко, потому что оно является источником кальция, знайте, что кальций содержится во многих продуктах. Миндаль, брокколи, листовая капуста, апельсины, фасоль, инжир и консервированный лосось - это полезные для сердца варианты, которые могут добавить больше кальция в ваш рацион.

Диетическая сода

Недавние исследования показали, что искусственные подсластители, содержащиеся в диетической газировке, могут влиять на выработку важных белков в кишечнике, защищающих от ожирения и диабета.

Для освежающих напитков Клодас советует чай, который полон полезных для сердца соединений, помогающих бороться с воспалением и повреждением клеток. Черный и зеленый чай связывают с риском инфаркта и инсульта.

Еще один отличный вариант - стакан газированной воды с добавлением свежих фруктов и листочков мяты.

Батончик гранола

Несмотря на то, что они могут показаться здоровыми, большинство батончиков гранола содержат гораздо больше составляющих, чем просто овес, орехи и фрукты, обычно указанные на передней части упаковки.

Многие также содержат добавленный сахар, искусственные подсластители и другие контрпродуктивные ингредиенты, такие как пальмовое масло.

"Я больше предпочитаю сырые орехи как самостоятельную сытную закуску. Завтракаю я овсянкой, используя сушеные или свежие фрукты в качестве подсластителей", - говорит Клодас.