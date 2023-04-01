Эти 3 психологические причины приводят к лишнему весу. Вот как от них избавиться

Психологическая защита

"Когда мир кажется агрессивным и враждебным, есть только одно желание - спрятаться. Тело начинает откладывать жирок, вы обрастаете им со всех сторон и как будто говорите всем: "я в домике", - объясняет эксперт.

По словам Рязановой, причина кроется в нелюбви к себе и недоверии окружающему миру.

Также причиной могут быть травматические истории с детства, тревожность, проблемные отношения с родителями. Когда человек не принимает родителей, это значит, что он не принимает себя.

"Нужно начать любить и принимать себя, прорабатывать родительскую тему, вырабатывать доверие к миру", - объясняет психолог.

Страх быть отвергнутым

"Есть и такая причина - из-за страха разочарования в отношениях, тело обрастает лишними килограммами и пытается избежать внимания со стороны противоположного пола", - говорит Рязанова.

Причина заключается в разочаровании в прошлом, любовной драме, возможном пережитом насилии.

"Выход из этой ситуации - принятие себя, формирование доверия к окружающему миру. Если остались необработанные ситуации и обиды прошлого, нужно обязательно поработать с ними", - советует психолог.

Ненужное накопление

"Есть и такая причина лишних килограммов, особенно если все они собраны в районе живота. Такое накопление говорит о нежелании расставаться со старым и ненужным, накоплении, алчности в отношениях с деньгами", - объясняет Рязанова.

Эксперт советует научиться щедрости, а также избавляться от ненужного. Приучить себя больше отдавать другим, делиться опытом, знаниями, развивать в себе щедрость во всех смыслах и заниматься благотворительностью.