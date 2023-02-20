Эти 3 способа помогут сделать тесную обувь удобной: полезные лафхаки

Часто новая обувь в магазине кажется нам очень удобной, а вот при длительном ношении она давит ноги. Не всегда стоит обменивать ее на пару большего размера, ведь она тогда будет слишком большой и также будет создавать дискомфорт при ходьбе.

О том, с помощью каких уловок можно быстро и надежно сделать тесную обувь удобной, рассказываем в материале ниже.

С помощью водки или спирта

Этим методом пользовались еще наши бабушки - и он реально действует. Единственный недостаток, после применения спиртного, еще определенный период обувь может иметь специфический запах алкоголя.

Чтобы сделать обувь более мягкой и податливой изнутри, протрите ее водкой. Сначала намочите вату или любую ткань, затем обработайте пару.

После этого ее нужно обуть хотя бы на 3 часа. Было бы хорошо, если бы ваша нога туда поместилась в шерстяных носках, если речь идет о ботинках или ботильонах.

Однако такой метод нельзя применять для сапог с меховой подкладкой, в противном случае рискуете испортить обувь.

Примените пару

Еще один способ сделать тесную обувь комфортной для ноги - термическая обработка паром. Для этого поднесите ботинки над паром и подержите несколько минут. Будьте очень осторожны, потому что можно легко обжечься.

Затем нужно поносить эту обувь в течение нескольких часов. Благодаря горячему пару, а затем еще и механическому давлению ноги, материалы, из которого изготовлены ботинки, немного разойдутся и обувь станет свободнее.

Воспользуйтесь кипятком и феном

Быстро расширить обувь поможет горячая вода. Влейте ее в ботинки, оставьте на 10 секунд, затем осторожно вылейте.

Потом установите на фене режим холодного воздуха и высушите обувь. После этой процедуры оно больше не должна быть тесной.