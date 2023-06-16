Эти 14 пород собак - самые древние в мире. Как выглядят близкие родственники волков

Акита-ину

Эта порода была выведена кинологами в провинции Акита на японском острове Хонсю. Акита-ину - одна из крупнейших японских собак из шпицевидных.

Долгое время их привлекали к охоте на крупных зверей: кабана, оленя, медведя. О древности породы говорят данные археологических исследований, в результате которых были найдены останки шпицевидных собак, датируемых примерно вторым тысячелетием до нашей эры.

Кроме этого найдены древние рисунки собак, очень напоминающие современный вид этой породы.

В 1932 году на всю Японию прославился акита Хатико. После смерти хозяина, пес в течение 9 лет приходил на станцию и ждал его возвращения с работы.

Акита-ину - известная японская порода (фото: pixabay)

Аляскинский маламут

Это большая крепкая ездовая собака, которая происходит из Аляски и арктических районов.

Аляскинский маламут - одна из старейших арктических ездовых собак. Своим названием порода обязана аляскинскому племени малемутов, проживавшему на берегах пролива Коцебу в западной части Аляски. Это племя широко использовало собак для работы в упряжке, а также они помогали тащить лодку.

Золотая лихорадка, охватившая Аляску во втором десятилетии прошлого века, обеспечила большой спрос на маламутов. Золотоискатели искали все новые и новые варианты скрещивания разных собак (в том числе маламутов), чтобы получить самую быструю упряжку.

У собак этой породы есть еще одна интересная особенность - они практически не лают. Маламутов ценят за их чрезвычайно тонкую связь с хозяином и добродушие.

Маламутыкогда-то таскали даже лодки (фото: pixabay)

Афганская борзая

Это порода охотничьих псов, привезенная на Запад в конце 19 века английскими офицерами, служившими на индийско-афганской границе.

Афганские борзые принадлежат к гончакам и сочетают в себе силу, скорость и упорство. Длинная и шелковистая шерсть требует регулярного вычесывания. Они очень преданы своим хозяевам, а к чужакам относятся безразлично.

Порода - очень древняя, даже по легенде, борзая была среди животных, которых Ной взял в свой ковчег.

Интересно, что согласно исследованиям афган является одной из самых сложных собак в дрессировке.

Афганскую борзую взял на свой ковчег Ной (фото: Википедия)

Басенджи

Басенджи - охотничья собака, родом из Африки.

Это единственная порода собак, которая совсем не лает. Очень редко собака этой породы может издавать разнообразные звуки, не только соответствующие какой-либо ситуации, но и ее настроению: бормотание, смех, фырканье, трель.

Первые следы собак, подобных басенджи, найдены в египетских захоронениях, которым более шести тысяч лет. Настенные изображения, барельефы, статуэтки, ящики и другие предметы быта и культа произведены в виде собаки, похожей на басенджи.

Даже в могиле рядом с саркофагом фараона Тутанхамона были найдены забальзамированные, обернутые в дорогие ткани, пропитанные благоуханием мумии басенджи с ошейниками из драгоценных камней. Некоторые считают, что для фараонов басенджи были больше, чем собаки для охоты, они были "живыми амулетами", защищавшими от черной магии и колдовства.

Бассенджи любили египетские фараоны (фото: pixabay)

Лхаса-апсо

Порода собак, выведеная в Тибете. Монахи считали лхаса-апсо талисманом, способным предупреждать о приближающейся опасности.

Лхаса - тибетская столица, а "апсо" - слово, означающее на тибетском языке "бородатый". Соответственно, название породы можно перевести как "бородатая собака из Тибета".

Разводили лхаса-апсо преимущественно в тибетских монастырях. На западе лхаса-апсо появились лишь во второй половине 19 века, поскольку вывоз этих собак был запрещен.

Лхаса-апсо очень ценили тибетские монахи (фото: Википедия)

Пекинес

Эти маленькие пушистые собаки, выведенные в Древнем Китае более 2000 лет назад. Их название произошло от города Пекин.

Пекинесы очень почитаются в Китае. Они символизируют маленьких духов-хранителей.

Интересно, что за все время существования порода не претерпела существенных изменений. Единственное отличие в том, что современные владельцы пекинесов и судьи на собачьих выставках предпочитают пекинесов с более длинной шерстью (королевские), по сравнению с шерстью средней длины.

Самая распространенная окраска - черно-рыжая, также встречаются черные и палевые пекинесы.

Пекинес, несмотря на свои размеры, близкий родственник волка (фото: pixabay)

Салюки

Это порода борзых, которые считаются одной из самых древних. Когда-то эту изящную собаку использовали для охоты на газелей, зайцев и другую мелкую дичь.

Изображения подобных собак встречаются по всему Плодородному Полумесяцу в Египте. Древнейшие датируются примерно 3500 годом до н. э., а в египетских захоронениях такие изображения встречаются с 22 века до н. э.

Порода сформировалась в кочевых племенах арабов-бедуинов, которые считали благородных салюки древним даром Аллаха и заботились о сохранении в поколениях безупречной красоты, исключительной скорости и выносливости.

Салюки способен разгоняться до 70 км/ч (фото: pixabay)

Самоед

Это одна из самых древних ныне известных пород ездовых собак. В течение 3000 лет самоед был компаньоном людей северных племен самоедов (сегодняшние их потомки - ненцы).

Самоед благодаря своей изолированности от внешнего мира избежал процесса селекции и смешения с другими породами.

Британский зоолог Эрнст Килбрун-Скотт в 1889 году провел три месяца среди самоедских племен. Возвращаясь в Великобританию, он привез с собой несколько собак этой породы. Эти собаки являются основателями западного самоеда.

Собака требует тщательной дрессировки с ранних лет и постоянных физических нагрузок.

Самоеды были изолированы, поэтому сохранили черты породы (pixabay)

Сиба-ину

Это порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая маленькая из шести пород исконно японского происхождения. В 1936 году объявлена национальным достоянием Японии, где основное поголовье этих собак находится в селах.

Сиба-ину относится к древним породам. Ее предками были собаки, которых использовали для охоты на пернатую дичь в зарослях с густым подлеском, а также на медведя, оленя и кабана.

Археологами найдены останки собак схожего типа, датируемые 4-3 веками до н. э. Порода сиба-ину относится к группе шпицев, имеет все свойственные им характеристики: острые стоячие уши, особую форму хвоста, густую двухуровневую шерсть.

Будучи близким родственником акита-ину, сиба характеризуются более мелкими размерами. Родство пород подтверждено генетически.

Сиба-ину - национальное достояние Японии (фото: Википедия)

Сибирский хаски

Порода - заводская специализированная порода, полученная американскими кинологами в 30-х годах 20 века, как ездовая собака.

Предками сибирских хаски принято считать чукотских ездовых собак, отдельные представители которых были вывезены на Аляску в начале 20 века. Именно на основе этих представителей и создавалась новая порода.

Они очень интеллектуальны, энергичны, но и упрямы, так что нужно быть готовым к неожиданному.

Хаски - одна из древнейших пород (фото: pixabay)

Тибетский терьер

Это древняя порода небольших пастушьих собак с роскошной шерстью и самостоятельным нравом, воспитываемых ламами в тибетских монастырях. Дала начало таким породам, как ши-тцу, лхаса-апсо и тибетский спаниель.

Эти собаки разводились еще две тысячи лет тому назад. Выводили их в основном тибетские монахи как талисманы, там эта порода собак носила статус священных животных. Больших щенков отдавали пастухам, а на маленьких была возложена ответственная миссия - охрана монастыря.

Это жизнерадостное, веселое и общительное животное, идеальная собака-компаньон. Легко и быстро усваивает новые навыки, хорошо поддается дрессировке. Хотя они не являются истинными терьерами и никогда не использовались для охоты, они с удовольствием служат своему хозяину. Главная отличительная черта тибетского терьера - трудолюбие.

Тибетский терьер считался священной собакой (фото: pixabay)

Чау-чау

Есть интересная версия о происхождении чау-чау от медведя, что так импонирует любителям этой породы. На первый взгляд, она не выдерживает никакой критики, но, с другой стороны, - голубовато-черный язык роднит чау-чау именно с медведем. Очевидное сходство наблюдается и в движениях, и в анатомии, и в строении черепа.

Чистокровных чау-чау, вопреки распространенному мнению, в Китае, вероятно, не ели - для еды использовали покручей, а чистокровные псы широко использовались как сторожевые собаки и для охоты на крупного зверя.

Исследование показывает, что чау-чау является одной из первых примитивных пород, эволюционировавших от волка, как считается, в засушливых степях северного Китая и Монголии. На китайском барельефе 150 года до н. э. изображенная охотничья собака внешне схожая с чау-чау.

Чау-чау - родственник медведя? (фото: pixabay)

Шарпей

Шарпей известен такими отличительными чертами, как глубокие складки кожи и сине-черный язык.

Складки на черепе и плечах, маленькие уши и "гиппопотячья" морда придают шарпею уникальный вид. В 1978 году шарпей был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая редкая в то время порода в мире.

Эта древняя порода собак сформировалась в Китае. Происхождение этой породы, к сожалению, неизвестно. Вместе с тем, в результате генетических исследований ученые доказали, что породе шарпей уже более трех тысяч лет. Известно, что эти собаки жили на территории Китая в 3-2 веке до н.э.

Археологами были найдены гробницы древнекитайского народа, на стенах которых изображены собаки с многочисленными складками и серьезным выражением морды.

Шарпей - настоящий рекордсмен (фото: pixabay)

Ши-тцу

Эта декоративная порода считается традиционно китайской собакой. По преданию в 1653 году тибетский далай-лама подарил китайскому императору несколько собак ши-тцу. Впоследствии породу превратили в "запретную", принадлежащую исключительно императорской семье.

В качестве подарка император иногда даровал наиболее высокопоставленным чиновникам именно ши-тцу. По некоторым документам считается, что в Тибет ши-тцу пришли из Византии в начале 7 века, то есть порода имеет европейские корни. Но это только предположение.

В Европу ши-тцу вернулся благодаря норвежскому послу в Китае в конце 1930-х годов, которому сука ши-тцу по кличке Лейдзи досталась в подарок.

Существует также легенда, что Будду сопровождала в пути маленькая собачка, готовая в любой момент превратиться в огромного льва для защиты хозяина или для того чтобы Будда ездил на ней. Считается, что собачкой была именно ши-тцу.

Ши-тцу - императорский пес с древней историей (фото: Википедия)

Отметим, что генетическое исследование пород собак принесло ряд сюрпризов, в частности несколько пород оказались не столь древними, как о них привыкли думать (норвежский элкгаунд, фарао-хаунд, ивисская борзая).