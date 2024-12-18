Этот всем известный орех - лучший для здоровья глаз и мозга

Фисташки - это уникальная разновидность орехов, которая отличается высоким содержанием лютеина - пигмента из группы каротиноидов (ксантофилов), который имеет чрезвычайно важное значение для здоровья глаз. Лютеин накапливается в макулярной области сетчатки - центральной части, которая отвечает за четкое зрение и защиту глаз от воздействия вредного синего света. Его способность проникать через гематоэнцефалический барьер делает этот пигмент ключевым элементом в поддержании здоровья не только глаз, но и мозга.

Лютеин в фисташках и его биодоступность

Хотя основными источниками лютеина являются зеленые листовые овощи, фисташки отличаются тем, что содержат этот пигмент в высокодоступной форме. Благодаря наличию в составе полезных жиров - преимущественно моно- и полиненасыщенных - лютеин в фисташках лучше усваивается организмом. Это делает их идеальным дополнением к рациону для людей, которые стремятся поддержать здоровье глаз.

Результаты исследований, проведенных в Медицинском центре при Университете Тафтса, которые были опубликованы 17 октября 2024 года в журнале Journal of Nutrition, свидетельствуют, что регулярное употребление фисташек имеет весомые преимущества для здоровья глаз. Участники исследования, которые в течение 12 недель ежедневно съедали 57 граммов фисташек, демонстрировали значительное повышение оптической плотности макулярного пигмента. Также был зафиксирован рост уровня лютеина в плазме крови почти вдвое.

Фисташки для здоровья глаз и мозга

Регулярное потребление фисташек может стать простым и вкусным способом защитить зрение, особенно для пожилых людей, у которых повышенный риск возрастных заболеваний глаз. Всего лишь горсть фисташек в ежедневном рационе способна существенно повысить потребление лютеина, что имеет решающее значение для сохранения здоровья глаз.

Кроме того, лютеин, содержащийся в фисташках, положительно влияет на мозг. Благодаря способности проникать через гематоэнцефалический барьер, он накапливается в мозге, где помогает снижать окислительный стресс и воспаление. Это способствует поддержанию когнитивных функций, таких как память и скорость обработки информации. Исследования показывают, что более высокий уровень лютеина связан с лучшими когнитивными показателями, что делает фисташки важным элементом в рационе для поддержания здорового старения.

Важные предостережения относительно потребления фисташек

Однако стоит помнить, что популярны соленые фисташки, которые содержат большое количество соли. Чрезмерное потребление соли может приводить к повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем. Поэтому для максимального оздоровительного эффекта рекомендуется выбирать несоленые или минимально обработанные фисташки.

Фисташки - это не только вкусный и питательный перекус, но и важный источник лютеина, необходимого для здоровья глаз и мозга. Добавив их в свой рацион, можно значительно улучшить общее состояние организма и предотвратить возрастные изменения. Они особенно полезны для пожилых людей, но их преимущества для зрения, мозга и общего самочувствия делают фисташки ценным продуктом для всех возрастных групп.