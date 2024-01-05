Этот витамин - эликсир молодости. Вместо употребления внутрь - нанесите на кожу

В поисках способов омолодить кожу и уменьшить морщины мы покупаем дорогие кремы, но при этом забываем о самых простых и гораздо более дешевых методах. Есть витамины, которые вы можете купить за "копейки" в аптеках и они помогут улучшить состояние вашей кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание Strona Zdrowia.

Какие витамины помогут вашей коже

Эти капсулы, считающиеся "эликсиром молодости", их можно купить за копейки в большинстве аптек и аптек. Их стоит попробовать, ведь за небольшие деньги вы сможете эффективно разгладить, увлажнить и укрепить кожу.

Витамины А и Е также окажут положительное влияние на внешний вид волос и ногтей.

Для чего нужен витамин А+Е и когда его следует принимать?

Известный и довольно популярный витамин А+Е - это пищевая добавка, которую можно без рецепта купить в большинстве аптек в форме капсул.

Его также можно приобрести в виде мази для нанесения на кожу. В препарате содержатся жирорастворимые витамины А и Е, необходимые для правильного функционирования организма. Оба витамина относятся к группе антиоксидантов, они борются со свободными радикалами, уменьшают окислительный стресс и тем самым замедляют процесс старения и способствуют правильному функционированию мозга и сердца, а также снижают риск развития рака.

Витамин А также известен как ретинол, бета-каротин, аксерофтол или провитамин А. Он защищает зрение, укрепляет иммунную систему, улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Витамин Е также поддерживает зрение и благотворно влияет на кровеносную, нервную и мышечную системы. Он улучшает свертываемость крови, предотвращает образование тромбов, снижает уровень "плохого" холестерина в крови.

Дефицит витаминов А и Е может привести к:

сумеречная амблиопия,

пересыхание конъюнктивы и роговицы глаза,

нарушения роста,

метаболические нарушения,

снижение сопротивляемости организма инфекциям,

поражения кожи и слизистых оболочек,

увеличение прыщей,

утомляемость и раздражительность,

частая диарея.

Витамины А и Е для кожи, волос и ногтей

Витамины А и Е неслучайно появляются в составе пищевой добавки вместе. Оба являются сильными антиоксидантами, борющимися со свободными радикалами.

Благодаря этому они положительно влияют на работу всего организма и кожи. Антиоксидантный эффект омолаживает организм и благотворно влияет на состояние кожи. Она становится более упругой, увлажненной, подтянутой и эластичной. Морщины разглаживаются, цвет становится ровным.

Витамин А, или ретинол, является известным ингредиентом многих увлажняющих кремов и бальзамов против морщин. Ретинол предотвращает разрушение коллагена и эластина в коже, отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса и стимулирует регенеративные процессы в более глубоких слоях кожи. Благодаря этому увеличивается выработка коллагена и улучшается состояние кожи. Витамин А обеспечивает правильное увлажнение слизистых оболочек и способствует заживлению ран. Также положительно влияет на внешний вид волос и ногтей, укрепляет и регенерирует их.

Витамин Е, называемый "витамином молодости", устраняет свободные радикалы, ответственные за повреждение клеток кожи, предотвращает образование новых и предотвращает деградацию эпидермальных липидов. Предотвращает разрушение клеточных мембран, защищая внутреннюю часть клеток от проникновения свободных радикалов. Благодаря этому он омолаживает кожу, увлажняет и разглаживает ее. Он также защищает его от неблагоприятного воздействия внешних факторов, таких как ветер, мороз или смог.

Как использовать витамин А плюс Е для красоты?

Оба витамина при нанесении на кожу легко проникают в эпидермис и дерму. Они питают, увлажняют, регенерируют и смазывают ее. Капсулы с витаминами А и Е можно принимать внутрь, но можно также открыть капсулу и втирать содержимое в кожу. Благодаря тому, что они легко проникают в дерму, такой способ применения обеспечивает все описанные выше преимущества.

Так что раз в день вместо сыворотки можно использовать по одной капсуле с витамином А и Е.

Втирайте ее прямо в кожу или добавляйте в любимый крем. Лучше всего использовать его на ночь, поскольку в таком виде он может оказаться слишком жирным под макияжем. Наносите витамин А+Е на сухую, очищенную кожу лица, шеи и декольте минимум за полчаса до сна, чтобы ингредиенты успели впитаться.