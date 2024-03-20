Эти полезные советы помогут вам быстрее печатать текст на смартфоне

С увеличением числа коммуникаций и переходом к цифровым технологиям, в том числе и благодаря распространению смартфонов, использование рукописного письма уходит на второй план. Каждый день мы все чаще оказываемся за клавиатурой: в процессе работы, учебы или общения с близкими. Быстрый набор текста становится одним из самых больших навыков в нашем современном мире, который пользуется спросом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о полезных советах, с помощью которых вы сможете набирать текст на смартфоне быстрее.

Настройте автокоррекцию и предиктивный набор

Настройки автокоррекции текста в Android и iOS уже значительно облегчают набор сообщений, однако их можно ещё более настроить эффективнее.

В Android, для этого необходимо перейти в раздел "Настройки", затем "Язык и ввод", дальше "Gboard" и "Исправление текста", где доступны опции автоматической коррекции текста. Хотя большинство из них включены по умолчанию, некоторые могут быть не так полезны. Просмотрите список и оставьте только то, что вам необходимо.

Настройка автокорекции на Android (фото: Tech Advisor)

В iOS, настройки автокоррекции текста находятся в разделе "Настройки", дальше "Основные" и "Клавиатура", где можно внимательно рассмотреть опции и отключить те, которые могут мешать при наборе текста.

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Используйте непрерывный набор

Функция непрерывного набора доступна как для пользователей Android, так и для iPhone, и может значительно увеличить скорость ввода текста. По умолчанию она активирована, что позволяет вам вводить слова без отрыва пальца от клавиатуры. Пробелы автоматически добавляются, когда палец поднимается.

Непрерывный набор на Android (фото: MakeUseOf)

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Включите режим печати одной рукой

Конечно, использование обеих рук для набора текста обычно быстрее и удобнее, но не всегда это действие доступно. Для набора текста одной рукой даже удерживание телефона бывает затруднительным, не говоря уже о наборе самого текста. Именно поэтому был разработан специальный режим, который уменьшает клавиатуру и сдвигает ее к краю экрана.

Чтобы активировать этот режим в Android, нужно удерживать палец на клавише с запятой, а затем нажать на кнопку с изображением руки, держащей смартфон. Стрелка возле края экрана перемещает клавиатуру к противоположному краю, а значок "Развернуть" возвращает к обычному режиму.

Измените раскладку клавиатуры (фото: MakeUseOf)

В iOS режим набора текста одной рукой активируется при длительном нажатии на кнопку с изображением глобуса. Здесь же выбирается расположение клавиатуры относительно края экрана.

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Попробуйте другую клавиатуру

Уже давно все мобильные операционные системы поддерживают альтернативные клавиатуры, поэтому рекомендуется установить несколько из них и опробовать.

Чтобы привлечь пользователей, сторонние разработчики интегрируют различные функции, среди которых можно найти множество интересных возможностей. Например, рукописный ввод, вставку гифок, стикеров и многое другое.

Воспользуйтесь диктовкой

Иногда гораздо удобнее использовать голосовой ввод, чем печатать сообщения, сталкиваясь с необходимостью постоянно попадать по клавишам. Система автоматически преобразует ваш голос в текст, и вам останется лишь нажать на кнопку отправки.

На стандартной клавиатуре Android функция диктовки активируется нажатием кнопки с изображением микрофона. Если эта опция отсутствует, ее можно добавить в настройках клавиатуры.

Голосовой ввод в Android (фото: MakeUseOf)

В iOS аналогичная функция активируется и выглядит так же. При первом использовании система предложит включить функцию диктовки, если она еще не активирована в настройках.

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