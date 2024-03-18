Не iPhone и не Samsung. Этот смартфон стал лидером в рейтинге с лучшей камерой в мире

В нынешнем году компания Oppo представила свой флагманский смартфон Find X7 Ultra. Несмотря на то, что данный телефон еще не был выпущен официально, компания по сравнительному анализу DxOMark провела тестирование камеры на устройстве и признала его лучшим в категории ультра-премиум.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на китайский сайт про гаджеты и технологии Gizmochina .

Детали рейтинга

В соответствии с рейтингом DxOMark, Oppo Find X7 Ultra набрал общий балл 157 в категории камеры, что превратило его в лидера наравне с Huawei Mate 60 Pro+, занявшим первое место. Это устройство выделяется от конкурентов по таким параметрам, как телеобъектив (118 баллов) и минимальный уровень шума в режиме видео (119 баллов).

Oppo Find X7 Ultra стал лучшим в мире камерофоном (фото: Gizmochina)

Характеристики камеры смартфона

Отзывы экспертов отмечают, что Oppo Find X7 Ultra обладает отличными возможностями для портретной съемки, обеспечивая естественные цвета и высокую детализацию в различных условиях. Основная камера на 50 Мп с крупным 1-дюймовым сенсором обеспечивает четкое изображение с минимальным уровнем шума.

Двойные телезум-камеры с перископическими объективами обеспечивают исключительную детализацию при использовании 3-кратного или 6-кратного зума. Эффект размытия фона в режиме портрета обеспечивает четкую изоляцию объектов и насыщенные цвета.

Смартфон Oppo Find X7 Ultra (фото: Gizmochina)

Видеозаписи, хотя и не поддерживающие технологию HDR, имеют превосходное качество с точной экспозицией и широким динамическим диапазоном.

Тестировщики признали Oppo Find X7 Ultra идеальным для передачи ярких цветов и естественных оттенков кожи, а также отметили эффективную стабилизацию изображения при движении.

В условиях плохого освещения смартфон продемонстрировал впечатляющую работу, раскрывая детали в тенях и обеспечивая минимальный уровень шума, сравнимый с iPhone 15 Pro Max в фотографиях и видеозаписях.