Этот ритуал на Новолуние изменит вашу жизнь. Нужны только лист и свеча

Уже 1 декабря наступает Новолуние. И те, кто хочет изменить свою жизнь, могут "призвать" успех благодаря простому ритуалу.

Ритуал на Молодую Луну - что делать, чтобы вернуть в жизнь счастье

Для проведения ритуала проведите дома уборку. А затем, перед наступлением Новолуния необходимо зажечь свечу и трижды по часовой стрелке обойти все помещение, освещая свечой все углы.

"Потом установите свечу на подсвечник, поставьте ее на стол, сядьте напротив и возьмите лист. Напишите перечень того, от чего хотите избавиться в своей жизни. Вносить в этот список можно только то, что касается непосредственно вас", - пояснила астролог.

Пишите о плохих привычках, негативных чертах характера, проблемах в вашей жизни. И каждый пункт завершайте такими словами: "Я прощаю и отпускаю все, что произошло".

Затем сожгите этот лист в пламени свечи (подожгите его, а потом переложите в емкость, в которой пламя не будет нести опасность). Смотрите, как горит лист - представьте, что вместе с ним горят все проблемы, плохие мысли. После этого смойте пепел в унитаз и примите душ, с головой.

Затем возвращайтесь к свече и берите новый лист. На нем нужно выписать все благодарности. Подумайте, за что и кому вы благодарны. Вспомните все события, которые происходили с вами в период с Новолуния, которое было накануне (в ноябре).

Ритуал на Молодую Луну (иллюстрация: freepik.com)

"Потом нужно перевернуть список на другую сторону, нарисовать большой равнобедренный треугольник на весь лист и поделить его примерно посредине горизонтальной линией. В нижней трапеции вам нужно перечислить те материальные цели, которых хотите достичь в течение следующих 30 дней", - рассказала Соловьева.

"В верхнем треугольнике перечислите цели своего развития. Вверху, над вершиной большого треугольника, пишите свою миссию (слоган) на следующие 30 дней", - добавила она.

После этого положите лист треугольником с желаниями и планами вверх перед свечой, и, глядя на нее, почувствуйте тепло в своем солнечном сплетении и представьте, что из этой точки выходят лучи, согревающие весь мир вокруг. Нужно расслабиться, опираясь спиной на спинку стула. Дальше можно заниматься своими делами или лечь спать, а свеча должна полностью выгореть.

"Затем письмо (не сгибая!) нужно вложить в красивую книгу или журнал, который вам нравится. Желательно, чтобы домашние об этом письме не знали. Если нет возможности провести ритуал дома, можно провести сокращенную версию в другом помещении, но уже без части с очищением квартиры и себя", - отметила астролог.