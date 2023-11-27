Этот ресторан взимает с родителей дополнительную плату за плохое поведение детей: названа сумма

Что указали в меню

Под описаниями и ценами разнообразных блюд содержится зловещее предупреждение для посетителей, приходящих с детьми.

В ресторане заявили, что будет взиматься дополнительная плата, если их дети кричат и не слушаются.

Хотя сумма дополнительной платы не указана в самом меню, но в сети заявляют, что это 50 долларов.

Меню ресторана Toccoa Riverside (фото Reddit)

Что говорит эксперт по этикету

Детский психолог Кара Гудвин рассказала, что это не справедливо, потому что все по-разному воспринимают поведение детей.

Родители маленьких детей привыкли к тому, что дети шумные и активны, поскольку это типичное их поведение.

"2-летний ребенок не может вести себя как 10-летний", - говорит Гудвин.

Эксперт отметила, что если дети ведут себя неуправляемо, то не стоит угрожать штрафом, а пусть администратор подойдет к столу и поговорит с родителями мягко.

Следует попросить родителей внимательнее следить за своими детьми. Другим вариантом было бы предложить родителей пересадить с центральной части ресторана.

"Нет возрастов, в котором дети становятся универсально подготовленными к официальному обеду", - говорит детский психолог.

Родители не могут постоянно контролировать поведение своего ребенка, но они отвечают за то, чтобы научить их правильно вести себя на публике.

Психолог добавила, если ребенок не будет слушаться просьб родителей и будет мешать, то возможно, единственный выход - уйти из ресторана.