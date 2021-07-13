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У Львівській області заборонили ресторанам готувати салати з майонезом та заварні тістечка

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Львів, Вівторок 13 липня 2021 14:05
У Львівській області заборонили ресторанам готувати салати з майонезом та заварні тістечка Фото: у Львівській області заборонили готувати влітку страви, що швидко псуються (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада Львівської області прийняла рішення заборонити керівникам ресторанів готувати влітку страви, що швидко псуються. Такі заходи ввели після масового отруєння людей в смт Куликів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Zaxid.net".

Комісія розглянула ситуацію з масовим отруєнням в ресторані "Панський Книш" у смт Куликів. Тоді отруїлось 24 людини, причиною стала сальмонела.

Повідомляється, що керівникам територіальних громад Львівської області доручили зобов’язати керівників громадського харчування та продовольчої торгівлі не допускати приготування в теплий період року небезпечних в епідемічному відношенні страв.

Зокрема, ресторанам і кафе заборонили готувати салати з майонезом чи сметаною та кондитерські вироби з заварним кремом. Також заборонили реалізацію страв, що особливо швидко псуються, у тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Окрім того, у всіх закладах харчування мають бути умови для дотримання правил особистої гігієни, запас миючих засобів і антисептиків.

Нагадаємо, 7 липня у Львівській області сталось масове отруєння людей в ресторані.

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