Книг жалоб нет. Как сообщить о плохом обслуживании в заведении: объяснение Госпродпотребслужбы
Посещая рестораны или магазины, вы рассчитываете на приятное обслуживание и отношение, однако не всегда происходит именно так. Если в заведении нарушают ваши права как потребителя, у вас есть все основания жаловаться на это.
Как это правильно сделать, рассказали в Госпродпотребслужбе.
Традиционных книг жалоб больше нет
В 2019 году постановление Кабинета министров отменило обязательное ведение бумажной книги жалоб.
В следующем году Инструкция о Книге отзывов и предложений на предприятиях розничной торговли и заведениях ресторанного хозяйства также утратила силу.
Однако Законом Украины "Об обращениях граждан" предусмотрено, что граждане имеют право обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности с замечаниями, жалобами и предложениями.
Как теперь можно подать жалобу
Во время цифровых технологий потребителю доступны более эффективные способы оставить жалобу или отклик.
Сегодня потребители могут оставлять свои жалобы и предложения заведениям следующими способами:
- отправить обращение в письменном виде по почтовому адресу предприятия
- звонить на горячую линию торгового заведения или заведения услуг
- оставлять отзывы на официальном вебсайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или учреждения предоставления услуг или на специализированных независимых вебсайтах с отзывами (форумах)
В случае если на жалобу администрация заведения не реагирует или не удалось достичь согласия потребитель вправе обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы по месту жительства. Или направить официальное обращение одним из следующих способов:
- заполнить форму на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы
- воспользоваться чат-ботом в Telegram по ссылке
- написать письмо на электронную почту econsumer-info@dpss.gov.ua
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