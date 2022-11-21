Этот действенный способ поможет быстро снизить влажность в доме: сделайте это зимой

Зимой всегда важно обеспечить хорошую вентиляцию в доме, чтобы снизить уровень влажности. Из-за отсутствия вентиляции уровень кислорода в комнатах снижается (что вызывает сонливость и усталость), а влажность повышается.

В результате могут возникать вирусы и бактерии, негативно влияющие на здоровье. А в доме будет скапливаться пыль, а влажность приведет к появлению плесени.

Как правило, сырость и плесень появляются на стенах, потолке, полу и на самих окнах.

Как снизить влажность

Чтобы избавиться от сырости в доме, необходимо, чтобы вентиляция работала исправно. Следует как можно быстрее снять все шторы и ослабить окна. Немногие знают, но окна имеют встроенную функцию вентиляции. Следует просто расположить ручку на окне перпендикулярно, под углом 90° к потолку.

Также нужно не пренебрегать регулярным проветриванием жилых комнат хотя бы несколько минут утром и вечером, чтобы защитить свое здоровье.

К тому же важно активировать зимний режим на окнах: эта маленькая хитрость заключается в регулировке герметичности уплотнения, чтобы предотвратить поступление слишком большого количества свежего воздуха внутрь.

Кроме того, можно использовать растения, которые естественным способом будут контролировать влажность в доме. Насколько хорошо растения будут снижать влажность - зависит от их способности поглощать росу, туман и другую влагу через листву. Потом эта влага опускается в корни.