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Этот действенный способ поможет быстро снизить влажность в доме: сделайте это зимой

Как снизить влажность в доме (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Проблема влажности часто проявляется при изменении температуры. В частности, в холодный период отопление в доме становится незаменимым. Однако если помещение не проветривается должным образом, то может возникнуть конденсат на окнах.

Об этом пишет SantePlus.

Зимой всегда важно обеспечить хорошую вентиляцию в доме, чтобы снизить уровень влажности. Из-за отсутствия вентиляции уровень кислорода в комнатах снижается (что вызывает сонливость и усталость), а влажность повышается.

В результате могут возникать вирусы и бактерии, негативно влияющие на здоровье. А в доме будет скапливаться пыль, а влажность приведет к появлению плесени.

Как правило, сырость и плесень появляются на стенах, потолке, полу и на самих окнах.

Как снизить влажность

Чтобы избавиться от сырости в доме, необходимо, чтобы вентиляция работала исправно. Следует как можно быстрее снять все шторы и ослабить окна. Немногие знают, но окна имеют встроенную функцию вентиляции. Следует просто расположить ручку на окне перпендикулярно, под углом 90° к потолку.

Также нужно не пренебрегать регулярным проветриванием жилых комнат хотя бы несколько минут утром и вечером, чтобы защитить свое здоровье.

К тому же важно активировать зимний режим на окнах: эта маленькая хитрость заключается в регулировке герметичности уплотнения, чтобы предотвратить поступление слишком большого количества свежего воздуха внутрь.

Кроме того, можно использовать растения, которые естественным способом будут контролировать влажность в доме. Насколько хорошо растения будут снижать влажность - зависит от их способности поглощать росу, туман и другую влагу через листву. Потом эта влага опускается в корни.

Раньше мы называли растения, которые помогут избавиться от конденсата в доме.

Также мы писали, чем можно помыть окна, чтобы отпугивать насекомых от дома.

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