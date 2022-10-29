Этот простой способ поможет убрать с одежды сырой запах: всего один ингредиент

В холодные месяцы года очень сложно высушить белье в помещении, особенно если не использовать сушильную машину. К счастью, существует множество способов избавиться от запаха сырости и предотвратить его повторное появление.

Запах сырости на вещах часто возникает из-за того, что после сушки осталась некоторая влага.

Затхлый аромат очень нервирует, поэтому очень важно избавиться от него.

Как избавиться от затхлого запаха после сушки одежды

Во-первых, постирайте одежду в "стиралке" с одной или двумя капсулами моющего средства или мерной ложкой порошка.

Но есть еще один секрет. Вместе с капсулами добавляйте в барабан стиральной машины одну чашку уксуса на каждую загрузку белья.

"Уксус — это дезинфицирующее средство, которое помогает удалить запахи. В качестве альтернативы вы можете добавить немного смягчителя для тканей, но это должна быть "интенсивная" версия, чтобы помочь справиться с запахами и придать одежде приятный аромат", - советуют эксперты.

Если вы заметили плесень на одежде

Если вы заметили признаки плесени на ткани, лучше всего заняться этим как можно скорее. Чтобы удалить плесень с одежды, постирайте одежду при более высокой температуре, чтобы убить споры.

Если это хороший день, одежду следует высушить на улице, чтобы дать ей хорошо проветриться.

Чтобы предотвратить повторное появление запаха сырости, рекомендуется всегда стирать мокрую или потную одежду как можно быстрее. Это также отличный способ предотвратить пятна от пота.

Всегда важно развесить чистое белье для сушки или положить его в сушильную машину, как только стирка закончилась.