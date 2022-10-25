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Вот что нужно сделать с одеждой перед стиркой в машине: все об этом забывают

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Вторник 25 октября 2022 15:55
Вот что нужно сделать с одеждой перед стиркой в машине: все об этом забывают Что сделать с одеждой перед стиркой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стиральная машина экономит время, а также помогает отстирывать вещи гораздо тщательнее, если бы мы делали это руками. Но иногда из-за распространенной ошибки машина может сломаться

Об этом пишет SantePlus.

Часто люди не проверяют карманы своей одежды перед тем, как кладут ее в стиральную машину.

Кроме банкнот, в машине можно найти носовые платки, ключи, ручки, монеты и многое другое.

Кроме того, что эти предметы могут повредить ваше белье, они также могут повлиять на работу стиральной машины.

Поэтому, прежде чем класть что-нибудь в стиральную машину, не забудьте проверить.

Правила стирки

Шерсть домашних животных

Важно не забывать очистить свою одежду от шерсти домашних животных перед тем, как класть ее в стиральную машину. Действительно, волоски могут образовывать комки и забить стиральную машину.

Нижнее белье

Как правило, нижнее белье и другие деликатные ткани следует стирать вручную. Не кладите их в стиральную машину, ведь металлическая фурнитура белья может повредить машину и другую одежду.

Кроссовки

Некоторые эксперты не советуют класть обувь или кроссовки в стиральную машину. Хотя в инструкции по стирке на этикетке обуви указано, что ее можно стирать. Также следует подробно узнать о функциях своей машины.

Раньше мы сообщали, что сделать со стиральной машиной, чтобы она долго служила.

Также еще писали, как в стиральной машине поможет губка.

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