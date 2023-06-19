RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Этот простой прием сделает любой суп очень вкусным. Можно даже без мяса

Как сварить вкусный суп (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы приготовить вкусный суп, не обязательно закладывать в кастрюлю кучу мяса или каких-либо других дорогих добавок. Есть недорогие и быстрые способы накормить семью отменным первым блюдом.

О них читайте ниже в материале Styler.

Добавьте яйца

Если у вас крайне мало времени, стоит забросить в кастрюлю минимальный набор овощей: картофель, морковь, лук. Можно добавить недорогой крупы (пшеничной, ячной, овсянки), а также лавровый лист для аромата.

Когда овощи будут готовы, добавьте сваренные вкрутую и мелко нарубленные или натертые яйца. На трехлитровую кастрюлю достаточно четырех средних яиц.

Яйца сделают текстуру супа более кремовой, а вкус - насыщенным.

Сливочное масло спасет любой суп

Если вы не уверены в наваристости первого блюда, или по вкусу будто "чего-то не хватает", добавьте ломтик сливочного масла.

Его нужно положить в конце варки. Когда масло растворится, суп можно будет выключать. Если есть зелень, то в сочетании с маслом - это будет отлично.

Масло даст супу сливочный вкус и приятный аромат.

К слову, первый и второй способ можно объединить, добавив и масло и яйца, тогда суп превратится в кулинарный шедевр.

Несколько вареных яиц спасут любой суп (фото: freepik)

Бульонный кубик

Если нет мяса, или времени его варить, в суп можно добавить бульонный кубик либо овощную приправу для первых блюд.

В крайнем случае спасти суп можно при помощи пакетиков приправы из макарон быстрого приготовления. Такие очень часто остаются и лежат непотребными.

Кстати, макароны быстрого приготовления также "сделают" вкус и текстуру супа. Просто помните их в пакете и забросьте в кастрюлю, проварив затем еще пару минут.

Зажарка решает

Ну и как же без классического усилителя вкуса любого супа - луковой зажарки. Обжарьте мелко нарезанную луковицу на подсолнечном (а лучше сливочном) масле до золотистости и добавьте в суп в конце варки.

Особенно вкусным с зажаркой получается гречневый суп.

Ранее мы писали про идеальное время для варки яиц всмятку.

Кроме того, читайте, как приготовить омлет, чтобы получилось, словно во французском ресторане.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептсуп