Врач назвала 5 простых упражнений для ног, которые защитят вас от варикоза
Варикоз чаще всего возникает у людей, которые работают стоя. Так на ноги постоянно идет большая нагрузка. Предотвратить эту болезнь помогают простые гимнастические упражнения, которые занимают не более 15 минут.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лины Гриншпун в Instagram.
Какие упражнения защитят от варикоза
"Работа на ногах является большим испытанием, но вы можете себе помочь. Если вы работаете в положении стоя, еще и имеете признаки варикоза, гимнастика должна быть обязательным ежедневным ритуалом. Правильные упражнения для нижних конечностей уменьшают дискомфорт, боль и отеки", - говорит флеболог.
Она делится легкими упражнениями, которые помогут за 10-15 минут в день снять неприятные ощущения в нижних конечностях.
"Помните, что при варикозе не рекомендуется заниматься быстрым бегом, длительными статическими и силовыми нагрузками и упражнениями с напряжением пресса и приседаниями", - отмечает Гриншпун.
Также она советует при выполнении упражнений на икры распределять нагрузку равномерно.
"Не выполняйте упражнения, если чувствуете боль, или дискомфорт. А еще во время выполнения упражнений не забывайте надевать компрессионные колготки", - говорит врач.
Упражнение №1
В течение 2-3 минут нужно ходить на цыпочках и на пятках поочередно. При этом должно чувствоваться, как напрягается икроножная мышца.
Упражнение №2
Перекатывайтесь с пятки на носок. Вы должны переносить массу тела на эти точки поочередно. Упражнение также должно длиться не больше 5 минут.
Упражнение №3
Лягте на спину, согните ногу в колене и потяните ее к себе, чтобы прижать к грудной клетке. Затем вытяните ногу и плавно опустите. Повторите упражнение по 8-10 раз на каждую конечность.
Упражнение №4
Находясь в положении лежа, приподнимите ноги вверх. Сделайте обороты ногами в разные стороны по 7-8 раз.
Упражнение №5
Оставайтесь в положении лежа, сделайте махи ногами вверх и в стороны.
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