Этот продукт c кухни поможет восстановить ваши волосы после зимы: вау-эффект обеспечен

Существует множество внешних факторов, которые разрушают и ослабляют наши волосы и заставляют их терять свой блеск. В результате они становятся жирными, сухими и поврежденными. Зимний период также значительно влияет на красоту волос, ведь под шапкой они значительно портятся.

Как придать волосам мягкость и шелковистость, рассказали в издании Sante Plus.

Восстановить сухие волосы поможет мед

С давних времен мед рекомендовали за его лечебные свойства. Также он лично помогает сухим и вьющимся волосам. Мед имеет ряд преимуществ:

Увлажняет сухие волосы и кожу головы.

Возвращает блеск и сияние тусклым волосам.

Улучшает состояние натуральных волос.

Смягчает волосы и делает их более шелковистыми.

Уменьшает пушистость и ломкость волос.

Как сделать натуральную маску для сухих волос?

Оливковое масло - это гораздо больше, чем просто кулинарный ингредиент… Растительное масло, богатое жирными кислотами, способно глубоко питать кожу головы. Кроме того, как и мед, оливковое масло содержит такие витамины, как В5 и В8, а также много полифенолов. Фактически, они действуют как антиоксиданты, которые помогают защитить ваши клетки, нейтрализуя свободные радикалы и тем самым предотвращая деградацию клеток. Используя оливковое масло и мед, вы можете сохранить свои волосы блестящими и здоровыми в течение очень долгого времени.

Чтобы сделать эту маску, возьмите:

Мед: 2 столовые ложки

Оливковое масло: 2 столовые ложки

Вода: 8 столовых ложек.

В мисочку налейте мед, оливковое масло и воду, затем хорошо перемешайте до получения однородной текстуры.

Начиная примерно с 10 сантиметров от корней, нанесите маску на сухие, хорошо распутанные волосы (не наносите маску на корни, чтобы они не стали слишком жирными).

Распределите препарат по длине до кончиков.

Затем оберните волосы пищевой пленкой или горячим полотенцем. Если у вас длинные волосы, лучше заранее сделать пучок.

Наконец, дайте маске подействовать 2-3 часа, прежде чем смыть с помощью простого шампуня.

После высыхания ваши волосы вновь обретают всю свою красоту.

Чтобы получить желаемые результаты, вам нужно применять эту маску один раз в неделю в дополнение к вашему обычному уходу за волосами.