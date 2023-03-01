Эта популярная посуда содержит вредные вещества: что важно знать

Каждый день мы готовим и потребляем разнообразные блюда, но очень редко задумываемся над безопасностью посуды. Всем известными тефлоновыми сковородами следует правильно пользоваться, ведь они содержат вредные вещества.

Об этом сообщает нутрициолог София Рожко в Instagram .

Что известно о тефлоновой посуде

Тефлоновые поверхности - очень удобный способ минимизировать масло в приготовлении.

По словам нутрициолога, тефлон содержал перфтороктановую кислоту (PFOA), которая несет вред здоровью и окружающей среде. Однако с 2013 года это вещество запретили в использовании и все тефлоновые поверхности стали PFOA-free.

На смену пришло другое химическое соединение (PFAS), которое более безопасно. Однако эксперт говорит, что дискуссии о влиянии ее на организм до сих пор продолжаются.

Положительным есть то, что тефлоновые поверхности очень стабильны и могут выдерживать высокие температуры.

"В одном из исследований, нагревание такой поверхности до 390 градусов в течение 4 часов приводило к тефлоновому гриппу (головные боли, температура)", - говорится в сообщении.

В частности, для ресторанов, где персонал в течение длительного времени контактирует с посудой - это не самый лучший вид покрытия.

Как правильно пользоваться

Нутрициолог советует посуду с тефлоновым покрытием не разогревать предварительно в течение длительного времени. Все потому, что пустая посуда может достигать высокой температуры в считанные минуты, потенциально вызывая выделение полимерных паров.

Также следует избегать приготовления на сильном огне: выбирайте средние температуры. Важно помнить, что на большинстве посуды есть рекомендации по температурному режиму.

К тому же не забывайте включать вытяжку - это минимизирует накопление паров.

Используйте деревянные или силиконовые лопатки, ведь металлические могут повредить антипригарную поверхность.⠀

Кроме того, необходимо своевременно менять посуду, ведь любые отслоения и шелушение будут дополнительным риском.

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