Этот перекус поможет избавиться от жира на животе

Независимо от того, насколько вы дисциплинированы, каждый любит время от времени хорошо перекусить. Однако не все закуски созданы одинаковыми, поэтому важно знать, какие правильные закуски следует выбирать, чтобы не набрать вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eat this, not that.

Какой самый лучший перекус для сжигания жира на животе

Диетолог Эми Гудсон рассказала, что лучший перекус - это вкусная миска греческого йогурта со свежими ягодами.

"Важно отметить, что хотя греческий йогурт с ягодами может быть полезной закуской для похудения благодаря содержанию белка, клетчатки и питательных веществ, это лишь один из компонентов сбалансированной диеты. Для устойчивой потери веса важно сосредоточиться на общих моделях питания, контроле порций, регулярной физической активности и других факторах образа жизни", - отметила эксперт.

Преимущества такого перекуса

Причиной такого выбора много преимуществ греческого йогурта и свежих фруктов, в частности, ягод.

Греческий йогурт

Он содержит гораздо больше белка, чем обычный йогурт. Известно, что белок насыщает больше, чем углеводы или жиры, то есть он может помочь вам чувствовать себя сытым в течение длительного времени. Это может привести к уменьшению потребления калорий в течение дня, способствуя потере веса.

Насыщение

Поскольку эта здоровая закуска содержит поразительное количество белка и клетчатки, она в то же время насытит вас.

"Сочетание греческого йогурта с ягодами добавляет клетчатку в закуску, что дополнительно способствует насыщению. Клетчатка переваривается дольше, помогая продлить ощущение сытости и потенциально уменьшая общее потребление калорий", - говорит диетолог.

Йогурт с ягодами – это идеальный перекус (фото: shutterstock.com)

Имеет низкую калорийность

По сравнению с другими закусками греческий йогурт с ягодами обеспечивает меньшее количество калорий. Это означает, что вы можете получить сытную порцию, не употребляя чрезмерных калорий, что полезно для похудения.

В ягодах много антиоксидантов

В свежих ягодах, таких как черника, ежевика, клубника и малина, не только мало калорий, но и много антиоксидантов и клетчатки. Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые могут быть связаны с увеличением веса и осложнениями, связанными с ожирением.

Йогурт содержит пробиотики

Греческий йогурт, как правило, наполнен пробиотиками, которые отлично поддерживают здоровый микробиом кишечника и помогают пищеварению.

Некоторые исследования показывают, что сбалансированный микробиом кишечника может быть связан с регулированием веса и снижением риска ожирения. Однако в этой области необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять задействованные механизмы.

Йогурт очень питателен

В греческом йогурте много важных питательных веществ. Он содержит кальций, необходимый для здоровья костей, а также витамины группы В, которые помогают энергетическому обмену.