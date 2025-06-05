Этот новый смартфон Samsung протестировали на прочность: результат удивил даже экспертов (видео)

В чем компромисс Galaxy S25 Edge

В случае с Galaxy S25 Edge компромиссы очевидны: тонкий корпус - это, конечно, красиво и удобно, но такая конструкция требует жертв в объеме батареи и вызывает вопросы к прочности корпуса. Кроме того, новинка оказалась ощутимо дороже других моделей серии - и все ради дизайна.

Что случилось со смартфоном во время теста

При падении лицом вниз с обычной высоты (примерно с уровня уха при разговоре) экран моментально треснул - даже несмотря на наличие защитного стекла Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

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При последующих падениях на заднюю панель, выполненную из стекла Victus 2, также появились сколы и трещины. Рамка корпуса начала деформироваться при боковых ударах, но экран продолжал работать.

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В целом, устройство не развалилось и сохранило функциональность, но на фоне ожидаемого качества сборки в серии S25 результат выглядит неубедительно, особенно учитывая премиальную цену модели Edge.

Покупать или не покупать?

Оправдан ли такой дизайн и стоит ли жертвовать надежностью ради ультратонкого корпуса? Galaxy S25 Edge - смартфон, который вдохновляет одних и вызывает сомнения у других.