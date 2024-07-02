Этот ночной перекус не даст вам поправиться и не повысит уровень сахара крови

Почему миндаль вечером - хорошая идея?

Растительный белок в миндалt помогает замедлить пищеварение и обеспечивает постоянное высвобождение энергии в течение ночи, поддерживая уровень сахара в крови в идеальном диапазоне. Об этом рассказала зарегистрированный диетолог Эрин Палински-Вейд.

Порция миндаля в 1 унцию, то есть примерно 23 орешка, содержит 164 калории и 6 г углеводов.

Орехи также содержат 3,5 г клетчатки, 6 г белка и 14 г жира, включая 9 г мононенасыщенных жиров.

Миндаль очень полезен для здоровья (Скриншот)

Чем так полезен миндаль

Полезные мононенасыщенные жиры в миндале помогают замедлить опорожнение желудка для более стабильного уровня сахара в крови и аппетита.

Орехи также богаты клетчаткой, которая помогает замедлить всасывание сахара в кровь, и минералами, такими как магний, который помогает сбалансировать уровень сахара в крови.

Исследование 2023 показало, что перекус пригоршни миндаля за 30 минут до еды улучшает контроль уровня сахара в крови у людей свыше нормы уровнем.

Отметим, что, например, около 60% взрослых американцев признаются, что перекусывают после 20:00 согласно опросу 2021 года, проведенного Международным советом по пищевой информации.